普發6000元 財部：宣導、登記入帳分設官網避壅塞

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（中央社記者張璦台北22日電）普發現金新台幣6000元登記入帳開跑，財政部提醒，相關官方網站共有兩個，一個是宣導網站，另一個是登記網站，主要目的是達到分流，以避免民眾上網登記領取時遇到網路壅塞情況。

財政部今天發布新聞稿表示，針對普發現金作業，分別建置全民共享普發現金登記網站（https://6000.gov.tw），及宣導網站（https://pro.6000.gov.tw），以達到分流目的。

「登記網站」是提供民眾線上登記作業、登記狀態與入帳狀態查詢，及修改入帳金融機構帳號等功能。

「宣導網站」是提供民眾查找全民共享普發現金政策、領取方式、最新消息與常見問題等資訊。

財政部表示，兩個網站可相互連結，民眾可依需求分別瀏覽，皆為全民共享普發現金官網。

財政部再次提醒，全民共享普發現金官網的「6000」是數字0，不是英文字母o；政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com。

同時，財政部強調，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙；若遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。（編輯：楊凱翔）1120322