普發現金登記首日 截至晚間8時破百萬人

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行政院會16日通過普發現金規劃報告，自22日上午8時起，開放民眾預先在普發現金的官網登記，免讀卡機、免插卡，登記資料經系統核驗無誤，現金屆時就能直接入帳。中央社記者吳家昇攝 112年3月16日

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（中央社記者蘇思云台北22日電）全民普發新台幣6000元，今天是登記入帳系統第一天運作，身分證字號尾數0和1的民眾可上網登記。數位部表示，系統運作穩定，截至晚間8時，已登記人數破百萬人、達到103萬8646人。

數位部政務次長李懷仁表示，全民共享普發6000「登記入帳」系統，今天是第一天運作，從上午開站至今系統維運狀況穩定，使用者都能順利在短時間完成登記。

數位部上午估算，平均每分鐘有9000到1萬人同時在網站，相關數據顯示，約有近7成民眾使用手機進行系統登記。數位部與財金公司合作持續監控網站運作與流量，6000登記官網（https://6000.gov.tw/）首頁也會每小時更新累計登記人數。

數位部表示，身分證字號或居留證號尾數2和3的民眾可在明天線上登記，系統預計開放6個月，民眾記得備妥本人的銀行帳號和健保卡號，就能快速完成登記。

普發6000元共有5種領取管道，想要直接讓錢匯進戶頭的民眾可上網登記，登記入帳方式自今天起至26日採身分證字號或居留證號末碼分流，今天可登記尾數為0、1，23日為2、3，24日為4、5，25日為6、7，26日為8、9，27日以後所有符合領取資格者都可上網登記。（編輯：潘羿菁）1120322