更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1、2月小7開出3張千萬獎 最低僅花36元買御飯糰
首頁 / 生活
全民共享發現金
新聞專題
全民共享發現金17/131
首頁 / 生活

普發現金登記首日 截至晚間8時破百萬人

2023/3/22 20:13（3/22 20:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院會16日通過普發現金規劃報告，自22日上午8時起，開放民眾預先在普發現金的官網登記，免讀卡機、免插卡，登記資料經系統核驗無誤，現金屆時就能直接入帳。中央社記者吳家昇攝 112年3月16日
行政院會16日通過普發現金規劃報告，自22日上午8時起，開放民眾預先在普發現金的官網登記，免讀卡機、免插卡，登記資料經系統核驗無誤，現金屆時就能直接入帳。中央社記者吳家昇攝 112年3月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北22日電）全民普發新台幣6000元，今天是登記入帳系統第一天運作，身分證字號尾數0和1的民眾可上網登記。數位部表示，系統運作穩定，截至晚間8時，已登記人數破百萬人、達到103萬8646人。

數位部政務次長李懷仁表示，全民共享普發6000「登記入帳」系統，今天是第一天運作，從上午開站至今系統維運狀況穩定，使用者都能順利在短時間完成登記。

數位部上午估算，平均每分鐘有9000到1萬人同時在網站，相關數據顯示，約有近7成民眾使用手機進行系統登記。數位部與財金公司合作持續監控網站運作與流量，6000登記官網（https://6000.gov.tw/）首頁也會每小時更新累計登記人數。

數位部表示，身分證字號或居留證號尾數2和3的民眾可在明天線上登記，系統預計開放6個月，民眾記得備妥本人的銀行帳號和健保卡號，就能快速完成登記。

普發6000元共有5種領取管道，想要直接讓錢匯進戶頭的民眾可上網登記，登記入帳方式自今天起至26日採身分證字號或居留證號末碼分流，今天可登記尾數為0、1，23日為2、3，24日為4、5，25日為6、7，26日為8、9，27日以後所有符合領取資格者都可上網登記。（編輯：潘羿菁）1120322

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#數位部
#李懷仁
#普發現金首日
延伸閱讀
普發6000元登記入帳估最快4/6發放 ATM4/10、郵局4/17領現朱澤民：普發6000元估可提升經濟成長率0.3個百分點普發現金6000元對象擴大 今年底前出生新生兒也可領普發6000元 3/22後過世者可由遺屬赴郵局代領
李懷仁
普發6000元領取期限擬至10月底 ATM領現比郵局早7天開跑Google3億新聞數位共榮基金 5月公布辦法開始徵件
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
普發現金線上登記 銀行祭加碼活動放大6000元