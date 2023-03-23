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普發6000登記入帳所需個資 專案結束後1個月全刪

2023/3/23 13:32（3/24 22:06 更新）
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普發現金登記入帳，因需提供身分證、健保卡等個資，引發議論，財政部、數位部23日強調，普發現金專案執行結束後1個月，蒐集到的個資會立即刪除。（中央社檔案照片）
普發現金登記入帳，因需提供身分證、健保卡等個資，引發議論，財政部、數位部23日強調，普發現金專案執行結束後1個月，蒐集到的個資會立即刪除。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦、蘇思云台北23日電）普發現金登記入帳，因需提供身分證、健保卡等個資，引發議論，財政部、數位部今天強調，雙證件登記是為防止偽冒盜領，普發現金專案執行結束後1個月，預計明年2月底前，蒐集到的個資會立即刪除。

全民普發新台幣6000元共有5種領取管道，想要直接讓錢匯進戶頭的民眾可上網登記，登記入帳方式於22日至26日採身分證字號或居留證號尾數分流，民眾登記時，須填寫發放對象健保卡號、身分證字號或居留證號，及金融機構帳號。

今天可登記尾數為2、3，24日為4、5，25日為6、7，26日為8、9，27日以後所有符合領取資格者都可上網登記。

不過，近日謠言指稱，登記入帳管道因為需提供個人資料，引起部分民眾疑慮及擔憂。

財政部、數位部今天在臉書（Facebook）發文表示，普發現金上網登記的資料僅限於「本次發放資料檢核使用」，數位部的設計，有嚴密資料保護機制，包括資料傳輸全程加密、使用資料須獲得授權、資料存放以加密方式儲存等，且在普發現金專案執行結束後一個月（預計民國113年2月底前） ，本次蒐集到的相關個資會立即刪除，絕不保存。

財政部、數位部指出，普發現金上網登記，請民眾輸入身分證字號及健保卡號，跟辦電信門號要帶雙證件的道理一樣，系統會檢核健保卡號與身分證字號的匹配性，若兩組證件號碼非屬同一人，將拒絕登載資料，保護民眾申領6000元的權益，防止有心人士偽冒他人證號而盜領款項。

財政部、數位部表示，這並非政府專案第一次搭配健保卡號協助辨識身分，先前1922疫苗預約平台，疫苗施打登記以身分證字號加上健保卡號做為預約登入。

財政部、數位部再舉例，使用手機申報綜所稅，以行動電話認證登入，要使用身分證字號，加上健保卡號搭配手機號碼，做身分確認；孩童防疫家庭補貼也與這次普發現金專案一樣，要輸入身分證字號與健保卡號。（編輯：張均懋）1120323

#財政部
#數位部
#6000
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