疫後特別預算案24日拚三讀 3800億擬刪1億2000萬

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立法院朝野黨團23日協商規模新台幣3800億元的疫後特別預算案，獲致共識擬合計減列1億2000萬元，24日拚三讀。（中央社檔案照片）

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（中央社記者范正祥台北23日電）立法院朝野黨團今天協商規模新台幣3800億元的疫後特別預算案，獲致共識擬合計減列1億2000萬元，24日院會拚完成三讀。

立法院財政等6個委員會聯席會議日前審查完竣行政院函請審議「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」等案，但是對於包括全民普發現金額度及經費挹注補貼台電在內等25案預算提案，朝野立委未獲共識，保留送黨團協商處理；朝野黨團今天下午協商，併同各黨團新增提案，合計148案。

疫後特別預算案審議，攸關普發現金6000元，日前立法院財政等6個委員會聯席會議趕進度，審查完竣疫後特別預算案，減列財政部500萬元、經濟部工業局5000萬元、農委會農村送暖1000萬元、農糧署設備及投資3萬元，合計減列6503萬元。

今天朝野黨團協商疫後特別預算時，國民黨立委賴士葆等人於一開始，質疑已減列6503萬元還不夠，應更嚴格把關，要求再就疫後特別預算審查定個刪減總數。

民進黨團總召柯建銘指出，疫後特別預算有特殊目的用途，把事情做好最重要，並不是以刪減數為標的。不過，賴士葆等人堅持，朝野黨團協商一度喊停休息。最後各黨團溝通達成共識，減列數由聯席會議已刪的6503萬元，補到1億2000萬元，也就是疫後特別預算總共刪1億2000萬元，增加的5497萬元，科目自行調整。

隨後，朝野黨團開始協商合計多達148案預算提案。其中，對於包括國民黨立委賴士葆、羅明才、林為洲在內等人提案仍堅持主張普發現金每人1萬元，以及時代力量黨團所提凍結「挹注勞工保險基金」預算1億元、要求勞動部研議「勞工保險條例」修法等提案，朝野協商沒有共識，多個提案保留，待院會表決處理。

由於立法院朝野黨團於3月16日已達成協商共識，各黨團同意定於3月24日院會表決處理，完成疫後特別預算三讀程序。立法院長游錫堃今天主持朝野黨團協商時提醒，依3月16日協商結論辦理；今天協商完畢，24日要完成三讀程序。（編輯：蘇志宗）1120323