北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

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（中央社記者陳俊華、賴于榛台北23日電）行政院會今天拍板促進公共運輸使用方案，其中北北基桃1200元月票拚7月實施。外界質疑是政策買票，行政院代理發言人羅秉成說，言過其實，不僅立院朝野黨團、縣市首長都支持。

行政院會上午通過交通部報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規劃—行政院促進公共運輸使用方案及加速擴大吸引國際觀光客方案」。



行政院代理發言人羅秉成在院會後記者會中轉述，陳建仁表示，公共運輸運量在疫情期間明顯下降，現在只恢復到疫情前7成水準；從家庭消費占比來看，通勤費用約占12%，為降低民眾負擔、鼓勵民眾多搭公共運輸，以舒緩交通阻塞、降低私人運具事故發生率，並分散人口集中居住都會區、促進都會減壓，有助節能減碳。

（交通部提供）

陳建仁說，交通部與全國22縣市密集溝通後，共有17縣市提出方案，除針對北北基桃、中彰投苗、南高屏3大生活圈提供通勤月票優惠外，也因地制宜，依縣市需求、運具條件，提供不同優惠方案。



陳建仁表示，針對大眾運輸系統尚未建置完善的中南部及離島地區，政府將以2020年6月核定的公共運輸服務升級計畫，運用現有年度預算加速、加大補助電動公車、補貼新闢公車路線虧損等，均衡區域交通發展，明年度編列預算時將予以寬列。



陳建仁指出，政府也會提升觀光景點運輸，加強在地接駁服務，讓旅客往來運輸住宿地點、風景點間會更方便，除為景點帶來觀光效益，也可滿足偏鄉交通需求。



陳建仁說，請交通部提早擬定相關補助辦法，加速票證系統建置及修正，並與地方政府充分溝通，協助輔導規劃，一旦立法院審議通過特別預算案，就能立即推動，讓民眾享受便利、低廉的公共運輸服務。



交通部簡報指出，其中交通部補助直轄市50%、非直轄市75%，台鐵及公路客運中央負擔90%。



交通部路政司長林福山表示，北北基桃將推動新台幣1200元月票，30天內可無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具；中彰投苗及南高屏生活圈則研議採「城際通勤」、「都市內通勤」2種月票。



林福山說，其他縣市包括雲嘉嘉、竹竹、宜蘭則因地制宜，可依單一縣市或與鄰近縣市的緊密程度及運具條件，採「單一訂價」或「城際通勤」、「都市內通勤」2種月票。



交通部長王國材表示，除北北基桃外，其餘縣市的「都市內通勤」將沒有台鐵、國道客運等，會把票價壓很低，有人建議要500元以下，讓機車族也能轉搭公共運輸；雙北的1280元月票範圍有限，這次加入基隆、桃園後，所有縣市長都非常支持。



王國材說，北北基桃1200元月票目標7月實施，但台鐵、國道客運，基隆、桃園過去沒加入月票機制，刷卡設施要修改，還在跟時間賽跑；中彰投苗、南高屏縣市長希望自己宣布月票票價，台中市長盧秀燕也提出要跨大到中部8縣市，還要研究。

羅秉成表示，以北北基桃月票1200元來看，價錢比雙北1280元月票略低、適用範圍更多，對促進公共運輸使用有一定誘因；利用政策讓交通完善，「說是政策買票、撒幣，言過其實」，不僅立院朝野黨團、地方縣市首長都支持，這也是長期方案，現在是用特別預算，未來擴大、加碼都有可能。



羅秉成指出，例如桃園到台北的通勤族，如果搭機捷每月交通費要3000、4000元，如果未來只要1200元，相信會很受歡迎才對。（編輯：郭無患）1120223

南高屏通勤月票999元預計7月實施 高雄推市區版399元

（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）行政院會今天拍板促進公共運輸使用方案，高雄市長陳其邁今天表示，南高屏將推出全區通勤月票999元，預計7月實施；另外，高雄市也將推出市區通勤月票399元，預計4月上路。

陳其邁今天下午召開記者會表示，為了減輕通勤族負擔，將推出市區通勤月票新台幣399元，及台南、屏東、高雄全區通勤月票999元2種通勤月票方案。

陳其邁表示，高雄市區通勤月票399元預計4月1日實施，高雄幅員廣大，若以現在從桃源區搭公路客運到高雄車站約要216元，旗山到高雄車站約108元，若買月票399元，1個月內多搭幾趟就回本了。

高雄市交通局副局長劉建邦補充說明，399元月票方案可搭乘高雄市捷運、輕軌、公車、渡輪、公共自行車等公共運輸，其中公車部分也納入公路客運。

另外，高雄市已與台南市及屏東縣達成共識，將共同推動每月999元南高屏全區通勤月票，包含台鐵及南高屏在地公共運輸、公路客運等都可搭乘。（編輯：謝雅竹）1120223