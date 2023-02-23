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北北基桃1200月票 張善政：感謝行政院從善如流

2023/2/23 15:36
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（中央社記者葉臻桃園23日電）行政院會今天拍板促進公共運輸使用方案，其中北北基桃1200元月票拚7月實施。桃園市長張善政說，感激行政院體恤地方需要、從善如流，市府會在能力範圍內持續改善運輸品質。

交通部路政司長林福山表示，北北基桃將推動新台幣1200元月票，30天內可無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。交通部長王國材表示，北北基桃1200元月票目標7月實施，但台鐵、國道客運，基隆、桃園過去沒加入月票機制，刷卡設施要修改，還在跟時間賽跑。

張善政今天下午接受媒體聯訪時表示，去年選舉時，他就率先提出1280月票方案，本月11日在平溪舉行的基北北桃合作平台交流會議，市長們也一起呼籲行政院要正視生活圈的交通需求。

張善政說，很高興行政院從善如流，也很感激行政院能體恤地方需要，讓地方的財政負擔降低；桃園市政府能力所及的部分，不管是機捷或是公車，在運輸的品質上能夠盡量去改善，讓市民在搭乘交通工具的時候，感覺到物超所值。（編輯：李錫璋）1120223

#張善政
#行政院會
#北北基桃
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