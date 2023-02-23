北北基桃1200元月票案 侯友宜盼常態性預算補助

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新北市長侯友宜（中）23日參加自強國小太陽光電球場啟用典禮受訪時表示，盼中央對1200元通勤月票的補助，能編列為常態性預算，不是用特別預算支應；且全額補助國道、公路、台鐵等票價差額，才能永續挹注地方財政。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月23日

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市長侯友宜今天表示，盼中央對1200元通勤月票的補助，能編列為常態性預算，不是用特別預算支應；且中央主導的國道、公路、台鐵等全額補助差額，才能永續挹注地方財政。

交通部長王國材今天說，北北基桃1200元月票目標7月實施；中彰投苗、南高屏則分為「城際通勤」與「都市內通勤」兩種月票，票價部分，縣市長希望由他們自己宣布。

交通部透過新聞稿指出，「促進公共運輸方案」部分，如北北基桃推動新台幣1200元月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。

侯友宜上午參加新北市自強國小太陽光電球場啟用典禮，針對1200元通勤月票及財務分攤比例等議題接受媒體聯訪，他表示，中央與地方重視區域公共運輸是好事，可以提升大眾運輸能量。

侯友宜說，除期待1200元月票可帶動區域大眾運輸功能外，盼中央所主導的國道、公路、客運及台鐵，甚至包括機場捷運，能全額補助政府應負擔的比例，以減少地方財政的困窘；更重要的是，經費上能永續編列預算，不是只有3年而已，如此才會落實中央推動公共運輸的美意。

新北市政府交通局官員告訴中央社記者，「基北北桃公共運輸發展平台」籌備1200元通勤月票補助方案，並規劃涵蓋國道公路客運、台鐵、桃捷與雙北捷運（含輕軌）、公車、公共自行車、藍色公路（含渡輪）等公共運輸運具，盼望中央盡速建置台鐵票證刷卡系統，以減輕通勤族群交通負擔。

官員表示，目前雙北1280元通勤月票適用公車與捷運，最高約34萬張，若擴大適用範圍，預估推出全方位生活圈1200元月票，購買人數最高恐約76萬張，北北基桃總補貼金額達新台幣81億元以上。

至於通勤月票與乘客應付給交通運輸業者的票價差額補助分攤比例，交通局指出，目前行政院規劃，台鐵及國道客運等跨區城際交通運具，中央補助9成、地方負擔1成；市區公車、捷運及公共自行車，中央補助6都5成，中央補助6都以外的縣市7成5。

交通局表示，建議中央全額補助台鐵、公路客運及桃園捷運的票價差額，以免造成地方財政沉重負擔。（編輯：戴光育）1120223