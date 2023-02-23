更多編輯台推薦新聞：
書摘／崩壞的科技強國 蘇聯用抄襲打造「矽谷」惹火科學家
產經

書摘／崩壞的科技強國 蘇聯用抄襲打造「矽谷」惹火科學家

韋伯太空望遠鏡新發現6大星系 形成速度顛覆人類認知
科技

韋伯太空望遠鏡新發現6大星系 形成速度顛覆人類認知

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂
科技

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
1200月票
新聞專題
1200月票1/12
首頁 / 生活

1200月票拍板 雙北1280定期票退場機制待研商

2023/2/23 19:22（2/23 19:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北23日電）行政院會今天拍板，北北基桃1200元月票目標7月實施。台北市交通局表示，1280定期票平均每個月賣出26萬張，退場機制因涉及民眾權益，仍要再跟新北市討論。

交通部今天表示，北北基桃1200元月票提供購票者30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具，目標7月實施，雖然目前是動支特別預算，但是以長期方案方式規劃，未來可能擴大、加碼。

台北市交通局統計，1280定期票自2018年3月開賣以來，累計賣出1500萬張，平均每個月賣出26萬張，最高一個月曾賣出34萬張，今年1月則賣了約22萬張。

未來1280定期票如何與1200元月票整併，台北市交通局長謝銘鴻今天接受媒體聯訪表示，1280定期票每年約需新台幣10億元預算，台北與新北各自負擔6成及4成，未來納入台鐵、客運的話，所需經費一定不只10億元。

謝銘鴻指出，1200元月票中，中央預計補助區域內公共運具50%、台鐵及公路客運90%，但上路後到底使用量多高、補助款需要多少都還要進一步估算，1280定期票退場機制也要再跟新北市討論。

對於1200元月票的細節，謝銘鴻說，包含票證整合、運具系統設置、客運駕駛人力缺口等，都還要等拿到詳細計畫後，才能與基隆、新北、桃園透過「基北北桃公共運輸發展平台」共同協調研商，最後一起寫計畫向中央申請。

他指出，7月上路是努力目標，但因為台鐵系統比較複雜，預期台鐵會晚一點加入，1280定期票既有的公車、捷運、公共自行車則會與公路客運一起實施。

謝銘鴻呼籲，客運欠缺駕駛是普遍問題，建議中央未雨綢繆先把人力補足，避免班次太低讓月票美意打折扣，同時提早立法使財源永續，別讓雙北取消1280定期票，卻換來恐僅能使用3年的1200月票。（編輯：戴光育）1120223

#謝銘鴻
#台鐵
#台北市交通局長
延伸閱讀
交通月票補貼 雲嘉嘉3縣市協商向交通部申請行政院通過疫後特別預算案 普發現金、補助通勤月票北捷籲正視票價調漲未提試算公式 議員批管理不當才釀虧損來台自由行每人擬發5000元 每團最高補助2萬
謝銘鴻
捷運早晚鳥票紓解內科交通？ 交通局：要從長計議國父紀念館周邊因燈會禁停機車 北市致歉盼體諒
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
南高屏通勤月票999元預計7月實施 高雄推市區版399元