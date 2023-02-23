1200月票拍板 雙北1280定期票退場機制待研商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北23日電）行政院會今天拍板，北北基桃1200元月票目標7月實施。台北市交通局表示，1280定期票平均每個月賣出26萬張，退場機制因涉及民眾權益，仍要再跟新北市討論。

交通部今天表示，北北基桃1200元月票提供購票者30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具，目標7月實施，雖然目前是動支特別預算，但是以長期方案方式規劃，未來可能擴大、加碼。

台北市交通局統計，1280定期票自2018年3月開賣以來，累計賣出1500萬張，平均每個月賣出26萬張，最高一個月曾賣出34萬張，今年1月則賣了約22萬張。

未來1280定期票如何與1200元月票整併，台北市交通局長謝銘鴻今天接受媒體聯訪表示，1280定期票每年約需新台幣10億元預算，台北與新北各自負擔6成及4成，未來納入台鐵、客運的話，所需經費一定不只10億元。

謝銘鴻指出，1200元月票中，中央預計補助區域內公共運具50%、台鐵及公路客運90%，但上路後到底使用量多高、補助款需要多少都還要進一步估算，1280定期票退場機制也要再跟新北市討論。

對於1200元月票的細節，謝銘鴻說，包含票證整合、運具系統設置、客運駕駛人力缺口等，都還要等拿到詳細計畫後，才能與基隆、新北、桃園透過「基北北桃公共運輸發展平台」共同協調研商，最後一起寫計畫向中央申請。

他指出，7月上路是努力目標，但因為台鐵系統比較複雜，預期台鐵會晚一點加入，1280定期票既有的公車、捷運、公共自行車則會與公路客運一起實施。

謝銘鴻呼籲，客運欠缺駕駛是普遍問題，建議中央未雨綢繆先把人力補足，避免班次太低讓月票美意打折扣，同時提早立法使財源永續，別讓雙北取消1280定期票，卻換來恐僅能使用3年的1200月票。（編輯：戴光育）1120223