交通月票補貼 雲嘉嘉3縣市協商向交通部申請

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（中央社記者黃國芳、蔡智明、姜宜菁嘉義21日電）交通月票補貼政策規劃範圍為全台3大生活圈，卻少了雲嘉嘉地區，嘉義市長黃敏惠認為雲嘉嘉處於「公共運輸不平權」困境，將與區域縣市協商，向交通部提案。

媒體報導，行政院會預計23日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等3個生活圈推出通勤通學月票。北北基桃生活圈月票每月約新台幣1200元，中彰投、南高屏等生活圈在千元以內，月票將可搭捷運、公車、輕軌、客運及公共自行車等運具。

對於交通月票補貼政策少了雲嘉嘉地區，黃敏惠接受媒體聯訪表示，中央政策應該要周延，也要與地方政府溝通，對於國民更不能因區域不同或交通發展落差而有差別待遇。

黃敏惠指出，區域公共運輸系統發展，長期以來南北就存在差異，縣市政府與六都之間更有極大落差，雲嘉嘉地區更是一直處於「公共運輸不平權」困境。

黃敏惠說，雲嘉嘉生活圈也需要中央關注與重視，已責成交通處研擬方案，為民眾爭取交通權益，待與區域縣市協商後，立即向交通部提案申請。

雲林縣政府工務處長汪令堯表示，雲嘉嘉3縣市已研議合作「雲嘉嘉月票」，預計結合3地公路客運、市區客運及台鐵等月票，串聯通勤路網，實施票證優惠，預定3月完成細部計畫，一併向中央爭取補助。

嘉義縣政府指出，目前已先草擬雲嘉嘉生活圈通勤通學月票方案，票價為一張1200元，將與雲林縣及嘉義市府協商討論，再提出確切的雲嘉嘉生活圈月票方案。（編輯：郭諭儒）1120221