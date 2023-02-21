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中南部通勤月票傳千元以下 交通部：尚未定案

2023/2/21 17:14（2/21 17:21 更新）
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（中央社記者余曉涵台北21日電）媒體報導，除了北北基桃規劃1200元通勤月票外，中南部的通勤月票初估在999元等。交通部公路總局長陳文瑞表示，雖然各縣市都有規劃，但都尚未定案。

立法院今天三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，行政院後續會將特別預算案送立法院審議，經立法院三讀通過後，始得動支相關預算；一旦特別預算通過，即可執行全民普發新台幣6000元、擴大公共運輸補貼等作業。

根據「東森新媒體ETtoday」報導，地方政府目前已有初步估算和試算方案，除北北基桃1200元月票金額已定案外，交通部規劃補助國道客運、台鐵9成差額試算，南高屏「城際通勤月票」金額初估約新台幣999元，中彰投跨境「城際通勤月票」金額初估將以900多元到1000多元範圍去評估，且有17縣市提出申請。

不過，陳文瑞向中央社記者表示，目前僅是試算金額，還在討論中央要補助多少，地方要自出多少錢，雖然各縣市都有再評估規劃，但因為預算尚未通過，因此還沒有向公路總局申請，要等到預算通過後，才會開放地方提案申請。

另外，公路總局副局長張舜清表示，申請的規劃方案預計月底才會對外公布，但的確除了3大都會圈外，有其他縣市有通勤月票的規劃，但還在構想階段沒有完全決定。

張舜清指出，月票的定價方式由共同生活圈的縣市商定，視地方的公共運輸需求來訂定，但這個牽涉到票證公司清算規劃，還有驗票閘門的時間，交通部也希望可以早一點實施。

根據交通部規劃，中央將補助電子票證部分，系統方面則由地方政府處理，但相關比例還在討論當中。（編輯：李亨山）1120221

#交通部
#張舜清
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