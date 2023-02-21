中央交通月票方案 陳其邁：應縮小南北及城鄉差距

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）行政院將推「中央促進公共運輸使用方案」，包含南高屏等生活圈將推通勤通學月票；高雄市長陳其邁今天說，希望縮小南北及城鄉差距，並朝公車電動化、路線捷運化、城鄉一致化3目標擴大公共運輸。

媒體報導，行政院會預計23日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏3個生活圈推出通勤通學月票。

陳其邁今天下午在市政會議前接受媒體聯訪表示，高雄支持交通平權、擴大公共運輸、節能減碳，同時也希望縮小南北及城鄉差距。

陳其邁指出，北部捷運路網約是高雄的3倍，雙北的公車數量也遠比高雄、台南多，南部公車路網也不足；如果只有票證補貼，台北有更多的捷運、公車，補貼資源可能都落在北部，將會擴大城鄉差距。

陳其邁說，因此除票證補貼，更希望未來能朝向公車電動化、路線捷運化、城鄉一致化3個目標來擴大公共運輸，才能有效解決問題；高雄也會提出降低通勤族負擔的方案，希望讓機車族轉搭大眾運輸，解決高雄交通問題。

高雄市政府交通局今天也發布新聞稿表示，行政院會23日將拍板「中央促進公共運輸使用方案」，市府盼中央推動公共運輸月票補助方案時，應考量南北交通系統規模及完整性差異，並考量南北交通平權及縮短城鄉差距。

交通局指出，在現有月票方案外，必須針對南部公共運輸發展提出其他相關配套政策與補助策略，納入「促進公共運輸使用方案」。

首先，交通部應依高雄市公車車齡條件，優先全數核定高雄市汰換申請，達到公車電動化目標；路線捷運化方面，新闢捷運先導公車、新興產業園區聯外公共運輸服務，以補足現有捷運路網不足。

至於城鄉一致化，交通局指出，高雄幅員廣闊，原公路客運移撥路線多服務偏鄉民眾基本通行，故應調整票價結構與市區一致，減輕偏鄉市民交通負擔，並增加交通服務；另外，也將爭取南部客運業從業人員薪資補助。（編輯：陳仁華）1120221