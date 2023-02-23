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南高屏通勤月票999元預計7月上路 高雄推市區版399元
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南高屏通勤月票999元預計7月實施 高雄推市區版399元

2023/2/23 15:38（2/23 15:57 更新）
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圖為民眾戴好口罩搭乘高雄輕軌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）行政院會今天拍板促進公共運輸使用方案，高雄市長陳其邁今天表示，南高屏將推出全區通勤月票999元，預計7月實施；另外，高雄市也將推出市區通勤月票399元，預計4月上路。

陳其邁今天下午召開記者會表示，為了減輕通勤族負擔，將推出市區通勤月票新台幣399元，及台南、屏東、高雄全區通勤月票999元2種通勤月票方案。

陳其邁表示，高雄市區通勤月票399元預計4月1日實施，高雄幅員廣大，若以現在從桃源區搭公路客運到高雄車站約要216元，旗山到高雄車站約108元，若買月票399元，1個月內多搭幾趟就回本了。

他並表示，高雄市也將加速公車電動化，預計5年增加900輛電動車，屆時高雄市電動公車比例也將達到90%。高雄市還有一項新作法，就是民眾搭公共運輸，1年減碳達6公噸，再送1個月399元月票，等於12個月只要付11個月。

高雄市交通局副局長劉建邦補充說明，399元月票方案可搭乘高雄市捷運、輕軌、公車、渡輪、公共自行車等公共運輸，其中公車部分也納入公路客運。

另外，高雄市已與台南市及屏東縣達成共識，將共同推動每月999元南高屏全區通勤月票，包含台鐵及南高屏在地公共運輸、公路客運等都可搭乘。

劉建邦並指出，5年增加900輛電動公車中，包含600輛汰舊換新，300輛作為捷運路線先導公車及產業園區聯外公車等，路線也將從原本240多條增加至280條；幹線公車班次從10分鐘至15分鐘，加密至10分鐘或10分鐘以內。

加碼回饋部分，交通局長張淑娟說，高雄市交通行動服務MeN Go系統會自動計算民眾搭乘公共運輸減少多少碳排，若1年內減少6公噸，就會贈送1個月399元市區通勤月票。此外，高雄市也將提升公車司機待遇，每月加薪8000元。

行政院會今天上午拍板促進公共運輸使用方案，陳其邁上午列席行政院會後，下午回到高雄召開記者會，宣布相關通勤月票方案。（編輯：謝雅竹）1120223

（交通部提供）
（交通部提供）
高雄市長陳其邁（中）23日下午召開記者會表示，為了減輕通勤族負擔，將推出高雄市區通勤月票新台幣399元，及台南、屏東、高雄全區通勤月票999元的通勤月票方案。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月23日
高雄市長陳其邁（中）23日下午召開記者會表示，為了減輕通勤族負擔，將推出高雄市區通勤月票新台幣399元，及台南、屏東、高雄全區通勤月票999元的通勤月票方案。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月23日
#陳其邁
#高雄市
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