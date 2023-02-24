1200月票國民黨遭疑收割 侯友宜盼中央快公布辦法

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（中央社記者高華謙新北24日電）國民黨昨天指北北基桃首長兌現1200月票承諾，遭民進黨批評收割政績。新北市長侯友宜今天說，期待中央儘快公布1200月票辦法，地方會配合，讓1200月票儘早實施。

行政院昨天拍板北北基桃1200月票方案，目標7月實施。中國國民黨隨即在社群網站臉書（Facebook）粉專發文表示，國民黨北北基桃首長兌現月票承諾，樂見蔡政府從善如流，促使交通部跟進採納。遭民進黨批評是收割政績。

侯友宜今天上午到新北市議會參加民進黨新北市議會黨團總召集人暨幹部交接典禮前接受媒體聯訪，媒體詢問新北財源要如何負擔1200交通月票，以及對民進黨說國民黨收割政績的看法。

侯友宜說，期待中央儘快公布1200月票辦法，地方會搭配中央辦法，讓1200月票盡早實施，不過也希望中央在1200月票中有關中央所負責的國道、公路、台鐵及捷運能夠全額負擔，也讓財源永續，減輕地方壓力。

也參加交接典禮的民進黨籍立法委員蘇巧慧致詞時表示，1200月票是去年九合一選舉時，民進黨北北基桃4個市長候選人共同提出，即便民進黨選舉結果不如預期，但民進黨執政的中央依然提出這個政策，讓大台北生活圈的市民更好生活。

蘇巧慧表示，如果在這時間點跳出來喊這個政見是國民黨提出，讓大家留掌聲給他們，另一邊又跳出來當炮手，指這是中央請客、地方買單，質疑地方的錢從哪裡來，這是爭功諉過的行徑。（編輯：李錫璋）1120224