1200月票 王國材：6月底能整合系統中央負擔修改費

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）交通部長王國材今天表示，若都會區的通勤月票優惠措施，國道、台鐵、地方公車與公共自行車、捷運等票證系統，能在6月底修改整合完畢，中央將全額負擔票證系統修改費用。

交通部長王國材今天到高速公路局北區交控中心視察，關心228連續假期國道的交通輸運狀況，並聽取簡報、慰問值勤人員的辛勞。

他會後接受聯訪時，媒體詢問1200通勤月票的補助方案，中央與地方政府的負擔比例，與各交通運具的票證刷卡系統整合進度。

基隆市長謝國樑抱怨交通部針對北北基桃1200通勤月票的相關事項，都只與直轄市談，他希望全額補助；王國材表示，有時會遇到部分縣市首長，並關心相關議題，因為與謝國樑不熟，今天上午已經取得電話，會與謝國樑聯絡溝通。

王國材說，票證系統的修改，台鐵與國道客運等交通部所管轄的運具，就由交通部修改，地方運具的公車、公共自行車、捷運則由地方政府協助業者修改。

至於補助比例，他說，票證系統建置及修改費用，原規劃中央補助直轄市50%，其他非直轄市的縣市補助75%，因盼7月1日能夠如期上路，希望鼓勵若6月底可將系統改好，則所有建置費用由中央負擔，總金額約新台幣3億元，希望地方與中央一起努力。

王國材說，地方政府也要協調各自負擔的比例，北北基桃的市府要協調各運具間如何負擔補助，這牽涉到哪些運具區間與範圍歸屬於哪幾個縣市政府，至於中央管轄的運具也已經處理；這些協調好後，就可設定在票證系統，不過，時間相當趕。

對於統聯客運公告將調漲票價，王國材說，國道客運的漲價都在核定的票價以內，尊重業者調整的空間；國道也有其客源，這次的1200通勤月票政策，以地區的通勤者、觀光者為主。

高鐵近期多次出現列車集電弓異常降弓，部分列車延誤事件，王國材說，鐵道局已經調查，5次事故都是在苗栗的隧道群，短隧道出口的測風風壓很大；但為何測風風壓大會造成集電弓下降，台灣高鐵公司已請日本原廠川崎重工協助調查，是否設備老舊緣故；他也已經打電話給高鐵高層表示關心。（編輯：李錫璋）1120225