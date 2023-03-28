林志盈接任悠遊卡投控董事長 力推1200月票

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）悠遊卡投控公司新任董事長出爐，由曾任悠遊卡公司總經理及台中捷運股份有限公司董事長的林志盈接任。悠遊卡公司表示，林志盈將以交通長才推動北北基桃1200定期票。

悠遊卡公司今天下午發布新聞稿指出，悠遊卡投資控股公司董事會今天進行改選，台北市政府及台北捷運改派新董事代表林志盈、謝銘鴻及詹文滔等3人，並選出新任董事長林志盈。

悠遊卡公司表示，林志盈曾任悠遊卡公司總經理多年，並擔任台中捷運股份有限公司董事長，曾執行推動悠遊卡進入小額消費領域，對於悠遊卡業務相當純熟；林志盈也曾任台北市政府交通局局長、台中市政府交通局局長，在交通領域經驗豐富。

悠遊卡公司指出，林志盈將發揮交通長才，由悠遊卡公司擔綱系統及技術整合，推動北北基桃1200定期票。

林志盈表示，交通業務不僅是剛性需求，更關係民眾的福祉，雖然有電子支付，仍要不斷加強交通業務的服務；另外，悠遊卡公司有近4成官股，是重要的政策工具，更是市府政策的延伸，公眾服務仍是悠遊卡首重的目標。

悠遊卡公司因登錄興櫃，之前以實物減資的方式完成股權分散作業，原本投控100%持股降至60%，剩餘的40%股權，依投控股東比率返還由投控股東直接持有悠遊卡公司股票。（編輯：戴光育）1120328