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通勤月票 北北基桃、南高屏7月上路

2023/3/22 11:15（3/22 11:23 更新）
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公路總局長陳文瑞22日在立法院報告通勤月票進度，北北基桃、南高屏的通勤月票7月可實施，其他縣市還需要一段時間整合。圖為台北捷運忠孝復興站。（中央社檔案照片）
公路總局長陳文瑞22日在立法院報告通勤月票進度，北北基桃、南高屏的通勤月票7月可實施，其他縣市還需要一段時間整合。圖為台北捷運忠孝復興站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北22日電）政府推動擴大公共運輸補貼，交通部規劃通勤月票。公路總局長陳文瑞今天在立法院報告相關進度，北北基桃、南高屏的通勤月票7月可實施，其他縣市還需要一段時間整合。

陳文瑞說，北北基桃月票及南高屏月票，因先前已有相關月票推動經驗基礎（例如台北市1280月票），並已與票證公司、驗票機廠商及運輸業者研商及相關前置作業，應可7月上線實施。

陳文瑞說，其他縣市正規劃生活圈跨城際通勤月票或都市內通勤月票，如桃竹竹苗、雲嘉南等，因尚無月票推動基礎，須各公共運輸票證系統整合作業，所需時程較長。

交通部規劃，各縣市及生活圈可採「單一訂價」、「城際通勤」、「都市內通勤」的月票，提供民眾通勤優惠，票價差額由政補助及業者吸收。

目前較明確的月票方案，北北基桃已確定推出1200元月票，南高屏推出999元月票，高雄市另有399元市區內通勤月票；台中市日前也預告，都市內通勤通學月票（台中市民299元、非台中市民599元），另有中彰投月票（台中市民699元、非台中市民999元）。

根據交通部公布的補助原則，都市內公共運具（包括捷運、公車、公共自行車）以直轄市補助50%、非直轄市補助75%為原則；都市內公共運具（包括台鐵、含國道客運的公路客運）以中央補助90%、地方負擔10%為原則。（編輯：李亨山）1120322

#陳文瑞
#交通部
#南高屏
陳文瑞
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