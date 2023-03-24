雙鐵車廂寧靜強化宣導 乘客太吵不聽勸可拒載

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（中央社記者余曉涵台北24日電）交通部長王國材指示雙鐵立刻研擬車廂寧靜作法，若乘客不聽勸阻，可拒絕運送。高鐵提出將張貼「維持車廂安靜」貼紙等；台鐵則將組成宣導小組，以舉牌方式車上宣導。

交通部今天發布新聞稿表示，大眾運輸工具屬密閉式公共場域，舉凡使用手機交談視訊、通訊軟體提示音、影音媒體播放等，都足以妨礙車廂安寧，因此交通部長王國材指示台鐵、高鐵公司立即研議提升車廂寧靜作法，宣導行動電話使用禮儀，維持乘車品質，若乘客不聽勸阻，最重可拒絕運送。

台灣高鐵總經理鄭光遠說，已透過車廂內跑馬燈、商務車廂玄關通道門張貼「維持車廂安靜」貼紙，椅背張貼手機靜音貼紙等向旅客宣導，列車組員若發現旅客音量較大時，也會勸導，並持續加強廣播及跑馬燈宣導頻率。

另外，台灣高鐵表示，現行商務車廂服務推車、販賣推車將全面增加設置維持車廂寧靜宣導牌示，旅客若發現音量較大旅客，可通知列車組員協助處理，共同維護車廂寧靜。

台鐵局長杜微指出，除了透過官網、APP、車內資訊顯示器持續以中英文標示推播「電子用品轉成靜音模式，使用手機請輕聲通話」等警語外，並將組成宣導小組，以舉牌方式車上宣導，另由乘務人員巡走車廂協助勸導。

此外，台鐵局指出，旅客也可以文字簡訊傳送至0921-765125，客服中心將立即轉知當次車列車長儘速處理。

交通部表示，民眾如有妨礙乘車及候車秩序，不聽勸阻情事時，台鐵、高鐵可視情節依旅客運送契約處置，最重拒絕運送。（編輯：唐聲揚）1120324