台中市區通勤月票 盧秀燕：每月299元納入台鐵

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）行政院提出交通月票補助方案，原本台中市區月票不含台鐵每月新台幣299元；市長盧秀燕今天宣布，市區月票納入台鐵，市民價每月299元，全國最便宜，非市民價則為599元。

行政院日前提出3年200億元的交通月票補助方案，針對北北基桃、中彰投、南高屏等生活圈推出補助方案，台中市長盧秀燕也公布每月299元的市區內通勤方案，但因為這項方案使用的交通工具沒有包含台鐵，藍綠民代都要求299市區月票也要納入台鐵。

盧秀燕下午在市府召開記者會宣布，日前公布的市區內通勤方案未納入台鐵，但也有市民在市區內是使用台鐵作為通學通勤的交通工具，非常關心市區通勤月票能否納入台鐵，中午交通部長王國材與她通電話，並承諾市區使用台鐵，中央補助9成，大大減輕地方負擔。

「地方的聲音，中央聽到了！」盧秀燕說，很感謝中央給予地方回應，經過評估後，市區月票納入台鐵，市民價每月仍然是299元，是全國最便宜，非市民599元；至於跨城際定期月票，市民是699元，非市民999元。

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至於定期月票何時能實施，盧秀燕表示，涉及台鐵設備更新，雖然各縣市月票訂價不同，但起步時間會全國一致。

市區月票使用人數，台中市政府交通局長葉昭甫說，目前估算市區使用台鐵通學通勤人數約1.7萬到1.8萬人，未來定期票實施後，可能使用人數還會再增加，不排除到2萬人，在納入台鐵後，地方自籌款約增加1億元，預估地方自籌款約需3到4億元。（編輯：陳仁華）1120315