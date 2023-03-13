高雄市區399元通勤月票4月上路 7月再納台鐵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市推出新台幣399元月票方案，可搭捷運、輕軌、公車等大眾運輸工具，預計4月上路；市長陳其邁（中）13日接受媒體聯訪表示，預計7月起將再納入台鐵，讓搭台鐵的通勤族也能使用月票優惠。中央社記者蔡孟妤攝 112年3月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市推出市區通勤月票399元可搭捷運、輕軌、公車等大眾運輸工具，預計4月上路；高雄市長陳其邁今天宣布，7月時將再納入台鐵，讓搭台鐵通勤族也能使用月票優惠。

高雄市推出新台幣399元月票方案，每月可不限次數搭乘高雄捷運、輕軌、公車、渡輪、公共自行車等公共運輸，其中公車部分有納入公路客運，預計4月上路。

陳其邁今天上午出席「表揚111年度模範公車駕駛長」活動，並宣布399元月票將於7月時再納入台鐵，讓搭台鐵的通勤族也能使用399元的月票優惠。

陳其邁並表示，市府預計5年內增加900輛電動公車，朝公車加速電動化、路線捷運化及城鄉票價一致化目標努力，同時提高駕駛長待遇，解決人力吃緊狀況。

市府交通局指出，市府今年起編列預算補足公車票價與運價的票差，同時也要求客運業者固定提撥部分補貼款用以提高駕駛長及從業人員就業待遇，預估每名駕駛長每年可增加2至4萬元不等收入，盼留住駕駛長及吸引更多人力投入。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於399元月票納入台鐵，交通局說明，由於交通部台鐵局預計7月才完成月票票證系統修改，因此4月推出高雄市區399元通勤月票時尚無法納入，等7月台鐵完成票證系統修改後就會納入。

此外，對於民進黨中執會不建議現任議員參選立委，陳其邁接受媒體聯訪時說，如何維持政局穩定、推動改革至關重要，相信每名從政的黨內同志會基於大局考量，也會有智慧應對，而選民也會觀察從政者的表現和態度。（編輯：陳仁華）1120313