交通月票 王國材：原價3折以上中央依比例補助

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）政府編列特別預算，推動通勤公共運輸月票。交通部長王國材今天說，上週向地方政府說明補助要點，訂票價格在原來費用3折以上，政府按比例補助差額。

王國材上午出席「112年度五一勞動節活動暨模範勞工表揚大會」，他接受媒體聯訪時，針對通勤月票的訂價，說明台鐵及國道客運的差額，由中央補助9成，直轄市、縣（市）政府公共運具差額，由中央補助50%，非直轄市由中央補助75%，但訂票價格在原價3折以上，中央才依比例補助。

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王國材舉例，原本通勤月票價格是新台幣2000元，現在最低只能訂到600元，中央才會補助差額部分，600元以下的差額，由地方政府負擔。

交通部日前發布新聞稿，各縣市可規劃「都市內通勤月票」及生活圈「城際通勤月票」，月票方案包含哪些運具原則尊重地方政府規劃，各縣市月票訂價應以通勤搭乘公共運輸平均支出的3至5折為原則，若訂價低於3折票價差額應由各縣市政府或客運業者負擔。（編輯：李亨山）1120315