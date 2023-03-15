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市區交通月票 中市府：納入台鐵評估財政負擔

2023/3/15 12:48
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（中央社記者郝雪卿台中15日電）行政院提出交通月票補助方案，對於交通部昨天發布新聞稿同意市區交通月票可納入台鐵，台中市政府交通局今天表示，將重新在市區月票納入台鐵，並評估可能耗費的財政負擔。

行政院3年200億元交通月票補助方案，針對北北基桃、中彰投、南高屏等生活圈推出補助，台中市長盧秀燕也公布每月299元的市區內通勤方案，但沒有包含台鐵，藍綠民代都要求納入。

國民黨台中市議員羅廷瑋、黃健豪及台中市立委第4選區擬參選人廖偉翔等人，上午在市議會廣場召開聯合記者會，共同聲援將台中市區內的台鐵路線視為市區公共運輸的一環，並比照高雄市補助9成，造福通勤族。

黃健豪等人在會中表示，先前交通部提出的方案，分為「市區公共運輸」和「跨城際城市運輸」2案，其中市區只有捷運、市區公車、公共自行車，交通部可以補助直轄市一半，但台鐵被歸類在跨城際運輸，交通部補助9成，因此中市府日前公布的市區月票299元方案並未包含台鐵。

台中市交通局長葉昭甫接受媒體聯訪時表示，交通部原本的方案中，市區月票未納入台鐵，所以最開始台中市提出的市區方案未納入台鐵。

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葉昭甫說，中市府並未接獲交通部同意將台鐵納入市區月票的公文，但感謝交通部昨天明確發布新聞稿說明，在市區及跨城際2方案都尊重地方規劃，只要涉及台鐵，交通部都以補助9成為原則。

對於交通部長王國材今天表示，訂票價格在原價3折以上，中央才依比例補助。葉昭甫說，以中市299市區方案，一定在原價3折以下，市府會考量折扣是否過低問題，將嚴謹評估可能耗費多少財政預算，並綜整市府財政負擔後，由台中市長盧秀燕定奪。（編輯：郭諭儒）1120315

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葉昭甫
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