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高雄市區月票納台鐵 盧秀燕將北上爭取台中比照

2023/3/14 12:46（3/14 13:41 更新）
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台中市長盧秀燕14日表示，將北上親自出席行政院會，爭取台中市境內月票也能納入台鐵，希望中央能夠補助。中央社記者趙麗妍攝 112年3月14日
台中市長盧秀燕14日表示，將北上親自出席行政院會，爭取台中市境內月票也能納入台鐵，希望中央能夠補助。中央社記者趙麗妍攝 112年3月14日
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）高雄市的市區通勤月票新台幣399元，可搭捷運、輕軌、公車，7月納入台鐵。台中市長盧秀燕今天指出，週四會向中央爭取補助，台中的市境299元月票應納入台鐵，不讓台中市民吃虧。

台中市議會今天召開臨時會，盧秀燕在會中宣布，週四親自出席行政院會爭取，希望中央也將台鐵納入台中市境月票中。

高雄市長陳其邁昨天出席活動時指出，高雄市推出市區通勤月票399元，可搭捷運、輕軌、公車等，4月上路，7月再納入台鐵，票價維持399元。今天成為台中臨時會的熱門議題。

民進黨籍議員黃守達指出，市境內方案可搭捷運、市區公車、公共自行車，卻不適用台鐵，完全忽視搭乘台鐵通勤的民眾需求，他說，高雄市已宣布將台鐵納入市境內方案，台中市應該儘速納入。

國民黨籍市議員楊大鋐指出，有關公共運輸月票補助方案，高雄4月上路，7月納入台鐵，台中何時上路？國民黨籍市議員羅廷瑋表示，台中市市境月票本來就是破盤價，希望也能納入台鐵。

盧秀燕指出，交通部原先的方案，台中的城際月票部分，含國道客運、台鐵等，價格為699元，南部則是999元，市境月票部分，台中為破盤價299元，南部為399元，均不含台鐵。

盧秀燕表示，將慎重研究，在299市境方案中加入台鐵，她親自出席本週四的行政院會，希望中央一致標準補助，不能優待南部、北部，而跳過台中、中部，她會據理力爭，希望中央也將台鐵納入台中的299補助方案，經費由中央負擔。

盧秀燕強調，「永遠不會讓台中市民吃虧，一定會維持最低價」，若是重南北、輕中部，台中也會有其他想法、作法。（編輯：卞金峰）1120314

#盧秀燕
#台鐵
#台中市
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