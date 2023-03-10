台中通勤通學月票市民299元 盧秀燕：全國最便宜

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台中市長盧秀燕（中）10日公布中市府與彰投苗討論後訂定的通勤通學月票計價案及內容，她說，台中計價方案除分境內與跨縣市方案，市民與非市民價格也不同， 以中市境內通勤通學月票來說，市民每月新台幣299元、非市民599元。中央社記者郝雪卿攝 112年3月10日

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）行政院會拍板「中央促進公共運輸使用方案」，補助3大生活圈通勤通學月票，台中市長盧秀燕今天公布，境內通勤通學月票市民每月299元，是全國最便宜，非市民599元。

行政院會拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等生活圈推出「通勤通學月票」。北北基桃推出1200元月票，30天內無限次搭乘台鐵、捷運、公車；高雄市推通勤月票399元、南高屏全區999元。

盧秀燕下午與台中市交通局長葉昭甫召開記者會，公布台中市政府與彰投苗討論後訂定的通勤通學月票計價案及內容，她說，台中市的計價方案除了分境內與跨縣市方案，市民與非市民的價格也不同。

以台中市境內的通勤通學月票來說，盧秀燕表示，境內使用的交通工具包括捷運、市區公車與公共自行車等，市民每月299元、非市民599元。

至於中彰投苗跨縣市通勤學月票，盧秀燕指出，使用的交通工具包括台鐵、公路客運、捷運、市區公車、公共自行車等，市民每月699元、非市民999元。

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除中彰投苗跨區月票外，市府也預計擴大到中部8縣市，葉昭甫表示，市府也於3月3日邀集新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣及嘉義市等縣市交通單位，共同研商跨區定期票合作方案，會中7縣市皆表達樂意與台中市合作，共同推出跨城際公共運輸定期票。

盧秀燕指出，實施通勤通學月票指施會增加市府財政負擔，經過計算後，市府還是有能力推出全國最便宜的方案，有人說「市長瘋了，市民樂了」，由於中央的補助預算還在估算中，預計今年6、7月可以實施。（編輯：黃世雅）1120310