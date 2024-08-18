台鐵和仁崇德間西正線改建強度高新橋 113年底完工

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）7月24日颱風凱米沖毀的小清水溪橋（西正線），台鐵公司今天表示，放棄重建舊橋，將改建新橋，預計今年底完工。

台鐵發布新聞稿，目前台鐵和仁與崇德間西正線不通，只能靠東正線單線雙向行車，預估年底才能完成搶修，恢復正常營運。

台鐵指出，為加速搶修期程，已成立復原工作小組，並組織花蓮前進指揮部進駐現場，統籌工程事宜，並將小清水溪橋列為要徑，透過緊急採購方式，發包設計、監造及工程標，增加效率，以縮短工期，達到年底通車目標。

台鐵表示，經過詳細研究，復原小組決定放棄重建已被沖毀的橋墩（原橋為雙跨），重新設計改為單跨跨越，並將原預力混凝土l型梁改為強度高重量輕的鋼桁架橋，提升軔性及安全度。

台鐵說明，新橋體跨度40公尺，符合目前鐵路橋梁的承載規範，各工項包括增建橋台帽梁、鋼橋製作、及橋面板施作等，將在現場及蘇澳工廠同時進行。

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台鐵董事長杜微日前參加「西小清水溪橋災後緊急復原工程」開工祈福儀式，杜微說，更新設計可以免去製作橋墩的時間，增加溪流通水斷面，並可將梁底抬高85公分，相關止震塊及剪力鋼棒也重新精心設計，符合耐震規範，足以抵擋水流力及漂流木的衝擊。

另外，其他復原工作也正積極進行，台鐵預計8月底前完成小清水溪橋轄屬區段（橋旁100公尺）溪流清淤疏濬，並增設水位計，更能提升安全度。（編輯：張雅淨）1130818