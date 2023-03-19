台鐵短債飆升至1600多億 公司化償債基金卡關

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交通部官員說，因COVID-19疫情影響，台鐵收入減少，短期債務已增至約新台幣1600億元，到明年掛牌時可能會達1700億元。圖為台鐵人員在台北車站月台執勤。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）台灣鐵路公司預定明年元旦掛牌，交通部最近發現，台鐵短期債務已飆升至新台幣1600多億元，原本規劃設置的償債基金，也面臨財源嚴重不足，還未找到解決的辦法。

立法院去年5月通過「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」，其中第10條規範政府應移撥台鐵經管的適足資產，由交通部設立償債基金，處理台鐵既存的短期債務。

交通部從去年台鐵公司化條例通過後，就定期舉行台鐵公司化推動會報，邀相關單位討論台鐵公司化相關子法。交通部長王國材上週接受媒體聯訪時，提到債務分擔部分仍待勞資溝通。

交通部先前估算台鐵短期債務為1484.47億元，交通部官員說，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台鐵收入減少，短期債務現在已增至約1600億元，到明年掛牌時可能會達1700億元。

交通部原本規劃，移撥台鐵3筆土地，包括台北機廠、台北車站特定區、台鐵高雄港站，作為設立償債基金財源。

因台北機廠已列為文化古蹟、台鐵高雄港站現在提供高雄市經營打狗驛故事館，真正能有商業收入的是台北車站特定區土地，交通部估計，這3筆土地每年收入最多約10億元，加上政府補貼的利息，清償1484億元短期債務時間都要40多年，現在債務增加，還款期限會更長。

交通部官員透露，最近開會，主計單位要求台鐵短期債務還款年限要縮短到20年內，交通部原擬將限制商業開發的台北機廠，透過容積移轉方式，增加償債基金收入，不過，最近與相關單位開會時才發現會違反現有國有財產法規定，主計單位希望台鐵能再移撥其他土地，或將債務掛回台鐵公司，但目前不但找不到適合土地，台灣鐵路工會也堅決反對任何改變，現在還在苦思對策。

台鐵工會理事長陳世杰今天接受中央社訪問表示，希望政府不要破壞與工會建立的互信，原本台鐵配合政策的歷史債務就應全部由政府承接，台鐵已同意撥3筆土地做為償債基金，且交通部當初也說債務可慢慢還，50年、100年都沒關係。

陳世杰表示，日本國鐵民營化30多年，到現在債務也還在償還，如果台鐵公司化現在要縮短還款年限或債務再回到台鐵，台鐵工會都不可能讓步。

根據交通部去年提出的台鐵公司化說明，台鐵負債約4208.01億元，其中654.08億元的舊制退撫金，將由交通部每年依實際需求編列預算補貼，另有1909.74億元的遞延負債，屬工程完工後將移撥的財產，非實質負債，還有159.72億元是還未付廠商的費用，屬運營必要支出，台鐵真正面臨的是1484.47億元短期負債。（編輯：管中維）1120319