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太魯閣號事故2週年 台鐵產工籲正視人才荒衝擊運安

2023/4/2 17:01
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（中央社記者曾以寧台北2日電）台鐵太魯閣號事故今天滿2週年。台鐵產業工會表示，政府未回應受難者家屬訴求，設立外部監督單位；且公司化後大量員工離退更恐造成人力斷層，與運輸安全密不可分，呼籲交通部正視。

台鐵太魯閣號2021年4月2日在北迴線清水隧道北口撞擊滑落邊坡侵入路線的工程車，造成49人罹難、逾200人輕重傷，並有2名台鐵司機殉職。

台灣鐵路產業工會今天發布聲明指出，事故後政府提出台鐵公司化作為改革方案，總統蔡英文對外表示首要將解決安全問題，再談營運模式調整；台鐵局也在安全方面提出多項制度改革、訓練、風險管理與效能提升承諾，同時以推動公司化改善組織文化，「但推動至今，台鐵準備邁向安全了嗎？」

台鐵產工認為，自太魯閣號事故到推動公司化，政府未落實家屬訴求，設立外部監督單位、納入受害家屬，更失信於長年為台鐵打拚的第一線基層員工，交通部也沒有意識到公司化衝擊下，千名員工離退恐造成台鐵人力不足和嚴重斷層問題。

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台鐵產工指出，組織結構調整也顯現政府對安全的忽視；未來預計裁撤宜蘭運務段，恐使宜蘭區發生災害事故，需要緊急應變時，關鍵應變人員仍在東、北部，失去以段為決策中心的指揮應變能力，相當不利於防救災。

台鐵產工表示，成立以來已多次要求政府重視台鐵人力不足、普遍低薪導致的留才問題與運輸安全密不可分，以及2次出軌事故後標準化訓練的急迫性，並指出台鐵需擴大基層參與，面對第一線需求，呼籲交通部正視公司化衝擊對鐵路安全的影響，避免悲劇再生。（編輯：張雅淨）1120402

#台鐵產業工會
#交通部
#蔡英文
蔡英文
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