太魯閣號事故2週年 王國材：堅持台鐵安全改革

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）太魯閣號事故2週年，交通部長王國材今天出席追思會時表示，台鐵預計明年1月1日掛牌公司化，目前是按照行程讓台鐵的安全改革更根本，並希望透過外部監督機制協助台鐵改進。

台鐵太魯閣列車於民國110年4月2日發生施工廠商的吊卡大貨車掉落於鐵軌上，導致列車與大貨車發生碰撞，造成49人死亡、200餘人受傷的重大事故。

王國材今天下午前往台鐵富岡機廠事故車輛紀念園區出席0402太魯閣事故2週年追思活動，會中全體人員先默哀1分鐘，隨後繞行車廂追念並致詞及獻花，王國材與台鐵局長杜微也再次向罹難者的家屬鞠躬致歉。

王國材會後接受媒體聯訪表示，這是個心碎的日子，讓交通部更堅定地進行台鐵安全改革，過程中面臨到需要與很多員工溝通，真的要花非常多力氣，尤其台鐵100多年來大概就是這樣的運作方式，一下子要改真的花了非常多力氣在溝通及協調上。

他說，台鐵預計明年1月1日要掛牌公司化，目前就是按照行程讓台鐵的安全改革更根本，從內部組織的內稽、內控管理安全課題。

王國材指出，感謝罹難者的家屬化悲痛為力量，也希望透過外部監督機制協助政府，罹難者家屬計劃在15日到日本與JR西日本及福知山線過去的事故家屬見面，看看JR西日本在這些年做的改革並帶回台灣。

他表示，已請前交通部長賀陳旦協助外部監督機制，也會找一些比較專業、熱心專家學者與家屬組成委員會，期待透過這樣的機制對他或交通部在做台鐵安全改革是個助力，因為雙方目標是一致的，希望台鐵更安全更好。

罹難者家屬代表秦櫻華表示，她還是非常希望外部監督可以再往前進一步，關於公司化不只是家屬，相信全台灣人民都非常期待及期許，希望能夠真正讓台鐵更進一步、真正做到改進的部分，但家屬對公司化真的一無所知，希望王國材能讓家屬多了解一點。

罹難者家屬委任律師陳孟秀指出，太魯閣號事故家屬不停地在為台鐵變好奔波，包含參加各項組織會議、向台鐵調閱資料；運安會報告出來後，家屬們一直在追蹤各項改革進度。

陳孟秀表示，家屬要的是成立官方外部監督機制能納入家屬意見，讓這股改革力量可以延續，讓家屬成為台鐵改革最好助力，也是支持王國材一路前進最好動力。（編輯：戴光育）1120402