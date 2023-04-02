太魯閣號事故2週年列車鳴笛 追思家屬淚崩

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台鐵太魯閣號2021年4月2日在北迴線清水隧道北口撞擊滑落邊坡侵入路線的工程車，造成49人罹難、逾200人輕重傷，罹難者家屬2日上午到事故現場哀悼。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 112年4月2日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）台鐵0402太魯閣號事故2週年，罹難者家屬上午到事故現場追思，獻上白色桔梗花，原台鐵408次已由太魯閣列車改為EMU3000城際列車，經過此處時鳴笛聲起，家屬忍不住放聲痛哭，令人鼻酸。

台鐵太魯閣號2021年4月2日在北迴線清水隧道北口撞擊滑落邊坡侵入路線的工程車，造成49人罹難、逾200人輕重傷，罹難者家屬今天上午到事故現場哀悼，下午將趕赴富岡機廠事故車輛紀念園區參加追思活動。

家屬接受媒體聯訪表示，4月2日前心情起伏很大，雖然已是2週年但如同昨天一般，失去親人的傷痛並沒有因為時間而減少；每年這1天都會到此追思親人，盼未來能規劃悼念處。

「太魯閣眼淚」發言人王薇君說，會一直陪在家屬身邊，繼續為台鐵安全改革而努力，目前改革還是太慢，希望政府、立法院一起，讓更多人一起來推動。

台鐵太魯閣號重大事故案，歷經1年多審理，花蓮地方法院去年11月宣判，主嫌李義祥涉過失致死罪等8罪被判刑7年10月，併科50萬元罰金。台鐵局花蓮工務段主辦工程司潘堂益過失致死等罪，判處合併應執行8年10月。（編輯：張銘坤）1120402