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普悠瑪及太魯閣列車加裝限速備援系統 23日啟用

2022/12/22 21:35（12/22 21:54 更新）
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台鐵4年多前發生普悠瑪事故後，台鐵與中科院合作開發限速備援系統。台鐵22日表示，目前普悠瑪、太魯閣列車都已安裝完畢，並取得認證，23日正式啟用。圖為普悠瑪列車。（中央社檔案照片）
台鐵4年多前發生普悠瑪事故後，台鐵與中科院合作開發限速備援系統。台鐵22日表示，目前普悠瑪、太魯閣列車都已安裝完畢，並取得認證，23日正式啟用。圖為普悠瑪列車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北22日電）台鐵4年多前發生普悠瑪事故後，台鐵與中科院合作開發限速備援系統。台鐵今天表示，目前普悠瑪、太魯閣列車都已安裝完畢，並取得認證，明天正式啟用。

台鐵發布新聞稿，2018年10月21日第6432次普悠瑪列車在宜蘭新馬站發生重大事故後，為避免再有列車超速，台鐵於2020年與中科院簽約，合作開發限速備援系統，目前傾斜式自強號（普悠瑪、太魯閣）都已安裝完畢，並取得IV&V認證，23日正式啟用。

台鐵說，新安裝的限速備援系統由台鐵提供車輛動力與緊急煞車的控制邏輯，中科院負責製造與安裝，系統於列車啟動時，即開始運作並持續偵測ATP（列車自動保護系統）是否被關閉，若ATP被關閉即監視列車車速是否超過時速60公里，當車速超過時速60公里以上時，限速備援系統將立即切斷列車動力並啟動緊急煞車，確保列車不會超速。

台鐵指出，考量限速備援系統已可有效限制司機員不當操作的超速，普悠瑪事故後傾斜式列車加派機車助理以協助注意車速的暫行雙人乘務措施將取消，恢復原本的單人乘務。

除傾斜式列車外，台鐵其他各型列車也正安裝限速備援系統，後續將於各型列車完成安裝、測試及IV&V驗證後，再依序啟用。（編輯：管中維）1111222

#台鐵
#普悠瑪
#中科院
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