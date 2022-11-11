太魯閣號事故一審宣判 罹難者家屬不服將上訴
2022/11/11 12:17（11/11 12:54 更新）
台鐵太魯閣號事故一審11日宣判，被告李義祥依過失致死等罪被判7年10月、移工華文好獲無罪。罹難者家屬在律師陪同下接受媒體聯訪，對於判決結果無法接受，將提起上訴。中央社記者張祈攝 111年11月11日
（中央社記者張祈花蓮縣11日電）台鐵太魯閣號事故一審今天宣判，被告李義祥依過失致死等罪判7年10月、移工華文好獲無罪。罹難者家屬主張，李、華應具不作為殺人的間接故意，無法接受判決結果，將提起上訴。
花蓮地檢署主任檢察官林俊廷接受媒體採訪指出，太魯閣號案判決內容，李義祥肇事逃逸無罪及應執行刑部分、華文好過失致死無罪部分，確定會提起上訴；至於其它法院判決有罪的部分，會與檢察官、律師及家屬研議過後，再作決定。
陳姓罹難者家屬接受媒體聯訪表示，從工程車卡在便道到摔落鐵軌有長達14分鐘時間，李義祥及華文好都在討論如何把車拉住，都很清楚下方是鐵軌會有火車經過，不明白為何華文好最後卻被判無罪。
罹難者秦姓家屬說，對於李義祥判刑7年10月，換算49條人命，每人不到2個月，相信不只家屬難以接受，社會大眾也是。
被害人家屬委任律師鄧湘全進一步表示，李義祥在工程車掉落後，眼睜睜看著太魯閣號迎面撞上工程車，並未採取防免措施，應具有不作為殺人的間接故意。
鄧湘全說，審理期間家屬向法官提出變更殺人罪理由，若李義祥警示火車提早煞車，即使無法完全煞住，仍可以減少火車動能降低死亡人數，客觀上存在不作為殺人行為。
鄧湘全指出，花蓮地院僅依過失致死等罪論處李義祥罪責，判決華文好過失致死無罪，被害人家屬無法接受。
由部分罹難者家屬組成「太魯閣的眼淚」的委任律師陳孟秀表示，仍肯定法院在大部分有罪刑度都有相對拉高，但對於家屬主張李義祥應涉犯殺人罪，法官沒有審酌判刑感到遺憾，並對於華文好獲判無罪也不能接受，未來會上訴，也呼籲立法院能就法定刑進行修法。（編輯：戴光育）1111111
台鐵太魯閣號去年4月2日在花蓮縣大清水隧道遭滑落工程車砸中而出軌釀死，事故現場可見工程車滑落斜坡上形成一條明顯小徑。（中央社檔案照片）
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