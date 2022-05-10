太魯閣號事故站票死亡率為座票7倍 運安會籲限制站票區

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圖為台鐵太魯閣號事故現場工作人員將第8節車廂拖出隧道，可見車頭部分因遭受撞擊嚴重受損。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）國家運輸安全調查委員會今天公布台鐵太魯閣號事故最終調查報告，發現的風險有34項，其中一項發現是站票死亡率為座票的7倍，運安會建議台鐵重新評估限制站票區域。

根據運安會公布的調查發現，事故罹難乘客站票死亡率約為座票死亡率的7倍，另位於車間的站票罹難者共10人，占站票罹難者確認位置者的71.42%，占所有罹難者的20.4%，顯示車間的站票罹難者比例偏高。

運安會在報告中有關風險的部分，指出台鐵太魯閣號與普悠瑪號每班次限量120張站票的政策，未充分考量碰撞或出軌事故相關安全績效指標的水準，與風險管控措施的健全與有效性。

運安會也認為，交通部的部頒規範與台鐵列車車輛相關技術標準規範，都未定義車廂結構撞擊緩衝區，且台鐵未有效限制或警告乘客勿長期停留於屬結構撞擊緩衝區的車廂通道與玄關處。

運安會建議台鐵，參考國際規範，考量如車間通道及玄關的車廂結構撞擊緩衝區，重新評估限制站票區域、設置警告標示與加強車長管控。（編輯：管中維）1110510