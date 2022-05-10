回應運安會調查建議 台鐵6大面向強化工地管理

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）國家運輸安全調查委員會今天公布台鐵太魯閣號事故最終調查報告，並對台鐵提出運轉安全等9項改善建議，台鐵回應朝6大面向強化工地管理。

台鐵發布新聞稿，為強化工地管理及行車運轉安全，持續辦理6大面向安全改革精進作為：

一、採取全面檢視施工中的工程安全性、強化施工安全風險評估：針對各工程由工程會、職安署及鐵道局確認相關施工安全管制到位，完成查核改善後復工，並持續落實各項施工安全管制作業。

二、強化工地現場督導機制，落實工程稽核：成立「品質稽核及督導小組」進行工程考核，確保施工品質及工地安全。每週進行重機械施工統計管制，加強工程查證作業。

三、工地安全管理全責化，杜絕違規施工行為建立防堵機制：110年12月21日修訂「臨軌工程施工安全管制規定」，由台鐵雇用保全人員並於工地出入管制門口設置監視器，落實管控人員、機具進出。111年4月26日新訂「臨軌工程施工安全防護措施要點」更精進臨軌作業安全。

四、落實工地人員行車安全教育，健全緊急通報機制：辦理鐵路行車安全觀念講習、勤前教育、危害告知及工安宣導，監工及瞭望員全面配發行調無線電，已設置1933台鐵緊急通報電話。

五、強化工程安全防護措施、精進工地安全防護作為：依現地實際情況評估，設置永久性阻隔設施或採告警系統。

六、納入安全管理系統SMS，持續管控消除風險。

台鐵表示，將透過實際努力，建立企業安全文化，落實各項作業規範，並確實針對包括行車運轉、系統設備、工程介面、資訊傳遞、職安工作與職安訓練督導考核等事項檢討改善，提供安全可靠的鐵道運輸服務。後續將遵照運安會調查報告公布的改善建議，持續推動安全改革。

台鐵統計，自110年4月2日清水隧道發生重大事故後，即訂定安全改革計畫，同年6月定頒並執行KPI，從110年6月至111年4月，未再發生重大行車事故（較前1年同期減少5件），一般行車事故較前1年同期減少9件（降低18.4%）、行車異常事件數（扣除天然災害）較去年同期減少10件（降低2.0%），已初具成效。（編輯：陳政偉）1110510