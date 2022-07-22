台鐵太魯閣事故案刑事辯論終結 花院11/11宣判

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台鐵太魯閣號列車事故案李義祥、華文好涉過失致死等刑事部分22日辯論終結，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀（前右）、「太魯閣的眼淚」發言人王薇君（前左）帶領家屬進入法庭。中央社記者張祈攝 111年7月22日

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）台鐵太魯閣號列車事故案李義祥、華文好涉過失致死等刑事部分今天辯論終結，家屬帶著49支象徵罹難者的白色洋桔梗出席，主張變更殺人罪嚴辦。審判長梁昭銘諭知11月11日宣判。

台鐵408車次太魯閣號2021年4月2日行經花蓮清水隧道北口時，與滑落軌道的工程車發生碰撞，造成49人死亡、逾200人輕重傷，最小罹難者只有4歲。

花蓮地院今天進行施工廠商李義祥、移工華文好公共危險案刑事庭審理；李義祥被起訴過失致死等8項罪名，李義祥否認肇事逃逸罪，堅稱事發後一直都在工地現場，其餘認罪；華文好被起訴3項罪名，辯護律師邱劭璞辯稱華文好現場行為與結果沒有因果關係，全盤否認犯行，

花蓮地檢署檢察官林于湄指出，李義祥連假期間違法施工，明知吊卡大貨車電瓶故障，仍堅持開進工地，從車輛熄火卡在邊坡至掉落鐵軌後，李義祥從頭到尾都沒有主動通報搜救單位，甚至在案發後先驅趕工人離開現場，避免違法施工被發現；審理期間態度擺爛，沒有真心道歉。

林于湄指出，以吊卡大貨車行車紀錄器畫面，若沒有華文好協助開怪手、在一旁協助拉車過程，李義祥無法獨自完成拉車行為，證明2人行為與車輛掉落鐵軌的結果有相當因果關係。

罹難者家屬委任律師陳孟秀指出，李義祥跟華文好過程中明知吊卡大貨車熄火後有掉落風險，卡住時間長達14分鐘，非但沒有通報，還在沒有任何防護作為情況下以怪手拉車，導致車輛掉落鐵軌，犯殺人罪之不確定故意。

陳孟秀強調，肇事逃逸重點並非離開現場，而是「未能履行特定之救護作為義務」，從李義祥事發後通聯紀錄，沒有任何一通是通報救護單位，也沒有協助救援，只是站在現場觀看，什麼都沒做。

陳孟秀在法庭上播放49名罹難者照片，語帶哽咽逐一介紹罹難者背景，請求法官從重量刑，以符衡平。

庭中，李義祥向罹難者家屬道歉，「對不起受難者、被害者，誠心向你們道歉，對不起」。

太魯閣號事故後，13名罹難者家屬組成「太魯閣的眼淚」自救團體，發言人王薇君說，白色洋桔梗是太魯閣的眼淚代表花，意指「永恆的愛」，家屬們將洋桔梗放在左胸，希望將罹難者帶進法庭，讓制度可以往前推進，為他們爭取最後的公義。

罹難者家屬陳媽媽接受媒體聯訪指出，很清楚逝去的家人不會再回來，從審理過程看到相關人員互相推卸責任，整起事故是基層、組織文化的問題，希望藉由這件事故承擔起應負的責任，有所警惕，讓大家都可以安全回家。

台鐵408車次太魯閣號2021年4月2日事故案，案發後15天花蓮地檢署依過失致死等罪嫌起訴李義祥、華文好、聯合大地監造主任李進福、勞安人員張齊富財、東新營造黃平和父子、朝昇土木包工業者林長清等7人；8月19日依過失致死、偽造文書等罪嫌，追加起訴潘堂益及中棪工程顧問公司專案經理郭國振。

台鐵太魯閣事故案公共危險罪等罪自2021年9月開庭，刑事部分今天辯論終結，審判長諭知11月11日上午9時30分宣判。民事部分下月進入審理程序。（編輯：黃世雅）1110722