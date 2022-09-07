太魯閣號事故 監院彈劾交通部次長祁文中等3人

（中央社記者陳俊華台北7日電）監察院今天說，110年4月2日太魯閣號事故釀49死，交通部常次兼台鐵局前代理局長祁文中、台鐵局前局長張政源、工務處前處長陳仲俊等人怠忽督導之責，違失情節重大，監察院通過彈劾。



110年4月2日，台鐵408次太魯閣號列車在清水隧道前撞上從邊坡滑落的工程車，造成49人罹難、200多人受傷。

監察院透過新聞稿指出，107年普悠瑪號第6432次列車出軌事故後，就行政院「台鐵總體檢報告」所列各項改善事項，交由交通部督導台鐵局據以執行，但台鐵局未建立委外業務的稽查制度，未盡安全責任，且欠缺工地風險危害意識，漠視安全文化，有違軌道沿線施工路段應加強施工安全的相關措施。



監察院說，台鐵局卻將這些總體檢報告列管事項解除管制，而無法落實鐵路法所規定「鐵路機構應確保鐵路行車安全」，這是台鐵局的社會責任，卻卸責給外包廠商，導致發生太魯閣號事故。



提案監委葉宜津、蔡崇義、鴻義章、張菊芳及王麗珍表示，張政源當時是台鐵局長，負責指揮監督，但這次事故發生肇禍原因，是因台鐵局對行政院「台鐵總體檢報告」交付辦理攸關鐵路行車安全確保的安全責任，與安全文化等改善事項，都未能落實執行。



提案監委說，祁文中同意解除台鐵總體檢列管事項，已有督導不周之實；祁文中在擔任台鐵局代理局長期間，疏於鐵路軌道沿線施工路段應加強施工相關安全措施的基本要求，且持續以交通部常務次長職務督導台鐵局業務，在代理局長期間發生這次事故。



提案監委指出，陳仲俊時任台鐵局工務處長，職司指揮監督所屬花蓮工務段之責，但就行政院「台鐵總體檢報告」改善事項，提出解除列管建議的主辦單位不可免責。



監委說，顯見張政源、祁文中、陳仲俊怠於執行職務，有督導不周及執行不力的違失，未能依規定執行其職務，且未善盡謹慎勤勉及力求切實的職責。



提案委員表示，張政源、祁文中及陳仲俊的各項違失，終致發生重大死傷的行車事故，違失情節重大且明確，核有公務員懲戒法應受懲戒事由及懲戒必要，因此依憲法及監察法規定提案彈劾。監察院6日經審查委員審查通過3人彈劾案，移送懲戒法院審理，依法懲戒。（編輯：翟思嘉）1110907