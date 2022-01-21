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太魯閣號事故
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太魯閣號事故3/292

太魯閣事故案 台鐵工程司遭控容任李義祥連假施工

2022/1/21 16:26（1/21 21:10 更新）
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台鐵太魯閣號事件釀重大死傷，花蓮地院21日針對台鐵主辦工程司潘堂益是否知情包商李義祥（圖）連假違法施工進行審理。（中央社檔案照片）
台鐵太魯閣號事件釀重大死傷，花蓮地院21日針對台鐵主辦工程司潘堂益是否知情包商李義祥（圖）連假違法施工進行審理。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）台鐵太魯閣號事件釀重大死傷，花蓮地院今天針對台鐵主辦工程司潘堂益是否知情包商李義祥連假違法施工進行審理，高姓證人出庭證稱有聽到潘對李說「我當作沒看到」，潘、李矢口否認。

2021年4月2日台鐵408車次太魯閣號行經花蓮清水隧道北口時，與滑落軌道的工程車發生碰撞，造成49人死亡、逾200人輕重傷，當時台鐵正在進行邊坡防護設施工程，全案共計9人被告，其中台鐵工程負責人潘堂益是這起刑事案中唯一被起訴的台鐵員工。

花蓮地方法院今天召開審理庭，針對潘堂益對於李義祥在4月2日連假期間禁止施工時間點，是否知情或容任施工，今天傳喚受僱李義祥的高姓證人出庭。

高姓證人說，他受僱李義祥，負責鋼骨安裝作業，當時工程進度落後，李義祥常說「進度來不及了」，認為潘堂益應該也知情。

高姓證人表示，4月1日清晨5時要下班前，有聽到潘在工務所貨櫃屋前討論4月2日要不要施工，潘對李說：「你要做就做，我當作沒看到」，當天晚上就接到李電話告知他，隔天要施工的內容。

在押被告李義祥今天以證人身分出庭，李義祥一度稱不認識高姓工人，隨後又改口說是他顧的臨時工，他說是按照日曆天施工，有向潘堂益口頭報告，稱不知道連假日要停工，也沒收到正式停工公文，否認違法連假施工。

對於高姓包商指控，潘堂益矢口否認，他說，沒有答應李義祥在連續假期施工，4月1日施工完就各自回去，沒有多講什麼話，認為這樣的指控並不公平。

庭訊至中午，法官諭知李義祥還押看守所，全案將擇日續開審理庭。

罹難家屬委任律師陳孟秀表示，從高姓證人的陳述，從施工過程、李和潘的對話，看得出來潘堂益沒有做好工地把關，且幫助李義祥違法施工的部分是明確的。（編輯：黃世雅）1110121

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