太魯閣事故週年追思 家屬監督台鐵改革盼淚莫白流

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台鐵太魯閣號事故週年，台鐵2日晚間在台北車站南側廣場舉行追思會，罹難者家屬會中獻上鮮花，緬懷逝去親人。中央社記者王飛華攝 111年4月2日

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）今天是台鐵太魯閣號事故週年，台鐵晚間在台北車站舉行追思會，有罹難者家屬說，傷痛一輩子都會在，但不希望淚白流，將監督台鐵改革，不要再有人面對同樣的事。

去年4月2日，台鐵408次太魯閣號列車在清水隧道前撞上從邊坡滑落的工程車，造成49人罹難、200多人受傷。台鐵今天上午在事故現場憑弔，晚間在台北車站廣場舉行追思會。

陳鵬年去年與家人搭408次太魯閣號列車回台東，妹妹和女兒在事故中喪生，他說，事故發生後他才感受到什麼是生死一瞬間、什麼是天人永隔、什麼是撕心肺裂，事故現場人間煉獄的畫面，1年來每天都在他腦海中浮現。

陳鵬年提到，失能的台鐵、可惡的承包商造成多少家庭破碎，他不希望再有人經歷同樣的事，所以他成立了「太魯閣的眼淚」團體，有其他罹難者家屬也加入。他認為，傷痛是一輩子的事，與其逃避不如面對一切，眼淚既然要流就不能白流，並要有價值。

陳鵬年說，他們只是平凡的百姓，在一次事故中看到台鐵體制的盤根錯節，他們不求推倒癱瘓已久的大鯨魚，但求喚起政府推動這隻大鯨魚，他才對得起他的妹妹和女兒。

江宜訓是太魯閣號事故罹難副駕駛江沛峰的哥哥，他說，弟弟擔任副駕駛才4個月，計畫未來要出國工作，沒想到被事故帶走，他面對心碎的父母卻無能為力，好多年輕生命在事故中消失，他真心希望政府和台鐵莫讓相同事件再發生。

陳孟秀是「太魯閣的眼淚」委託律師，她說，一年來看到家屬從一開始無助絕望，一步步堅強站出來，從悲痛到勇敢，從一開始被忽略漠視，最後能不卑不亢與行政院長蘇貞昌見面，並開啟了台鐵改革大門，讓失去最愛有不同的意義，盼悲劇不再發生，任何人不再承受相同的椎心之痛。

陳孟秀代表家屬表達堅持官方應有監督台鐵改革的機制，罹難者家屬還有事故傷者也要參與，讓台鐵改革有明確可監督的單位，讓逝去的家人成為台灣公共運輸史上重要的意義。

蘇貞昌在追思會前接受媒體聯訪表示，要記取傷痛教訓並向前走，讓台鐵可掙脫僵化，更靈活運作，滿足顧客需要與安全要求。

蘇貞昌說，台鐵員工最不願看到事故發生，最希望恢復往日榮光、走路有風，所以政府推動台鐵公司化，對過去台鐵努力所承擔的債務與負擔的歷史包袱全都承受，對員工保證絕不因改革減損薪資福利，盼員工放開心胸及腳步，早日讓台鐵公司化，才對得起事故受難者家屬，也是家屬及社會的期待。

今晚追思會共有20戶97名家屬到場參加，蘇貞昌全程參與但未致詞，行政院發言人羅秉成、交通部長王國材、交通部次長胡湘麟、台鐵局長杜微也參與，另有多名立委也出席，現場有輔仁大學音樂系學生演唱有罹難者家屬參與創作的歌曲。

追思會在家屬及來賓分別手持白色桔梗花獻花致意，及管弦音樂演奏聲中畫下句點。（編輯：郭諭儒）1110402

台鐵太魯閣號事故釀死傷慘劇，發生至今已滿週年，2日晚間在台北車站外廣場舉行的「祈合鳴、愛永流–0402台鐵408次列車事故感恩追思會」，現場包括行政院長蘇貞昌與罹難者家屬代表等人都出席與會。中央社記者王飛華攝 111年4月2日

台鐵太魯閣號事故發生至今已滿1年，「祈合鳴、愛永流–0402台鐵408次列車事故感恩追思會」2日晚間在台北車站南廣場舉行，與會者共同緬懷、追思在事故中不幸辭世的罹難者。中央社記者王飛華攝 111年4月2日