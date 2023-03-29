台鐵產工喊話企工要團結 先提升安全、留才待遇

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（中央社記者張雄風台北29日電）台鐵因債償問題，台鐵企工今天表示不排除最快五一勞動節發起國定假日不加班及後續罷工程序；台鐵產工喊話企工，希望能爭取安全制度及留才待遇提升，作為號召全體會員參與的基準。

台鐵償債問題喬不攏，台鐵企業工會今天宣布，若4月10日未釋出善意，將關閉協商大門，最快從五一勞動節起發起國定假日不加班及後續罷工程序。台鐵回應，會持續溝通協調。

台鐵產業工會秘書長朱智宇告訴中央社記者，這次台鐵企工針對公司化子法協商，最後卻糾結在土地償債；後續將密切關注具體訴求是否包含爭取安全制度落實、提升留才待遇，作為號召全體會員共同參與基準。

台鐵產工今天晚間發布聲明稿，呼籲台鐵企工團結爭取的第一步是公開透明，公司化子法協商會議召開至今超過40場，然而台鐵企工卻從未對員工有所說明，員工對於公司化未來所知甚少，如何與工會一起團結；請台鐵企工向全體員工說明目前公司化進度，以及明確行動訴求。

聲明指出，2018年、2021年台鐵相繼發生普悠瑪與太魯閣出軌事故，釀數百名民眾傷亡悲劇，台鐵公司化議題浮上檯面，當年總統蔡英文對外宣示先處理安全再談營運模式。

聲明表示，去年5月台鐵公司化條例通過後，攸關鐵路安全核心的各項制度落實與改善、人力不足、人才斷層嚴重、離退率高等問題，並未在「改制為公司砍掉重練」目的下有明確規劃，從台鐵局迄今遲未提出人力增補規劃、對鐵道局、運安會等監理單位改善事項仍未落實即可得知。

聲明中提到，公司化推動至今，由於交通部、台鐵局對安全與制度改革、留才方向不明，對員工毫無溝通誠意，與第一線嚴重脫節，去年宣布留才津貼方案不僅毫無成效，反而使全體員工士氣更加低迷，甚至有員工迄今仍未領到留才津貼，導致員工離退聲音漸漲。

台鐵產工擔憂，公司化後因人才流失、技術流失、應變人力不足，恐連基本安全都無法達到。

台鐵產工主張，交通部與台鐵局，倉促公司化只會危害國人安全，應回歸安全議題，面對台鐵內部各工種人力不足情形，由國家編列預算補足人力以落實安全，並調升留才津貼額度，改善台鐵低薪減少人才流失。（編輯：陳政偉）1120329