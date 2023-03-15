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台鐵公司113年1月掛牌 債務負擔待勞資溝通

2023/3/15 10:59
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部長王國材今天表示，台鐵公司仍預定明年（113）1月1日掛牌，公司化相關子法多數已確定，只有政府債務負擔部分仍待溝通討論。

王國材上午出席「112年度五一勞動節活動暨模範勞工表揚大會」，他接受媒體聯訪時說，台鐵公司化勞資共討論的15項子法（原本16項整併為15項）多數已確定，最後一項政府負擔債務的部分仍待勞資溝通討論。

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王國材說，目標仍是民國113年1月台鐵公司掛牌，最近開始規劃董事會成員，包括董事長及總經理人選，董事會將有各單位代表，也會有3名勞工董事，希望董事會對台鐵未來營運有幫助。

根據「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」，台鐵既存超過新台幣1400多億元的短期債務，由交通部成立基金承接，相關子法有關債償基金財源目前規劃擬移入台鐵3筆土地資產，包括：台北機廠、台北車站特定區、高雄港站。（編輯：李亨山）1120315

#台鐵公司
#王國材
#交通部長
王國材
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