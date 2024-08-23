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台鐵產工贈花籃諷董座調薪5萬 基層卻低薪

2024/8/23 16:40
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（中央社記者楊淑閔、汪淑芬台北23日電）台鐵產工今天表示，改制公司化後，董事長、總經理每月調薪新台幣5萬元，基層卻仍為國營事業最低薪，訴求落實全國國營事業薪資一致，新進從業人員起薪待遇不可低於高鐵。

台灣鐵路產業工會今天在台北車站西側舉辦「狂賀董座調薪5萬，產工贈花籃問何時輪到員工？」記者會，台鐵產工現場致贈花籃，由台鐵公司派員接下。

台鐵產工秘書長朱智宇指出，台鐵董事長杜微、總經理馮輝昇在台鐵改制公司化後調薪40%，每月增加新台幣5萬多元，同時請問基層員工仍是國營事業最低薪，何時能擺脫。

他強調，台鐵產工有兩大訴求，一、請台鐵公司落實全國國營事業薪資一致，立即調薪追上港務、郵政待遇。二、台鐵新進從業人員待遇草案應立即檢討，不可低於高鐵起薪待遇。

針對產業工會的訴求，台鐵公司不予回應。

台鐵產工也提出薪資比較圖補充，具有公務員兼勞工身分的台鐵資位人員起薪3萬8830元，比港務資位人員的4萬7340元、郵政資位人員的4萬8400元低。

以及台鐵公司化之前的營運人員起薪3萬40元、台鐵公司化後進入的從業人員起薪3萬4221元，都比郵政從業人員的4萬1750元低。

另外，高鐵從業人員起薪3萬7650元。朱智宇說，台鐵從業人員少了3000多元，低薪、輪班導致台鐵新進員工離職率高。（編輯：李亨山）1130823

朱智宇
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杜微
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