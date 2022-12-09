台鐵111年資產開發收益估45億 公司化後將倍增

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台鐵估計今年全年資產開發收益可達新台幣45億元，並預估民國113年完成公司化後，年收益會再倍增為80億至100億元。

台鐵資產開發中心今天在交通部例行記者會中報告業務推動情形。

台鐵資產開發中心副總經理劉睿紘表示，台鐵在108年成立資產開發中心，原本資產開發受限國有財產法，是經由促進民間參與公共建設法、都市更新及標租方式執行，去年收益36億元，今年11月底已有42億元，估計全年可達45億元。

劉睿紘說，透過促參開發資產需要2至3年的前置作業，一件都更案的作業期更長達5至10年，標租的租金收益則有限，因5月立法院已通過修正鐵路法，台鐵未來還可經由與民間合建或設定地上權方式開發，開發效率更快，並由台鐵收取租金或權利金，預估113年台鐵完成公司化後，資產開發收益成長倍增不是問題。

台鐵目前執行中的資產開發成功招商案有19件，較知名的是在台北車站附近與台北市政府聯合開發的雙子星大樓。

劉睿紘說，雙子星大樓預計116年興建完成，因台鐵是大地主，依目前租金水準估計，每年可收取的權利金近10億元。

劉睿紘指出，台鐵盤點未來預計公告開發的車站站區、車站前土地、舊宿舍、鐵路地下化站區及台鐵位於重劃區的土地開發等有20案。（編輯：管中維）1111209