王國材談台鐵改革 要讓員工走路有風

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）台鐵今天舉行「112年度五一勞動節活動暨模範勞工表揚大會」，交通部長王國材致詞表示，今年是台鐵邁入組織改革最重要的一年，公司化後讓台鐵更上一層樓，員工走路有風。

王國材說，今年是台鐵邁入組織改革最重要的一年，台鐵公司明年元旦掛牌，透過法規鬆綁，環島鐵路眾多土地及場站，過去行政單位受到諸多限制無法開發，公司化後可以全面開放，提升資產價值、挹注收入，讓台鐵更上一層樓。

王國材也提到，台鐵公司董事會有5分之1勞工董事，可讓工會與公司經營結合在一起，重新制定組織架構，讓台鐵安全做得更好。

王國材說，台鐵是他看過組織最龐大、工作最複雜的單位，比起捷運、高鐵都是單一車種複雜許多，員工相當辛苦，未來透過車種簡化，並透過智慧化改革行控中心、維修，減輕員工負擔，準點跟安全及服務提升後，可讓台鐵重返榮耀，大家走路都有風。

台鐵今天也表揚68名模範員工，王國材稱他們就像是學校的模範生，並向所有台鐵員工致上敬意。

台鐵工會理事長陳世杰說，台鐵組織改革亟須勞資雙方共同努力因應，台鐵工會也責無旁貸且自始至終都以「員工權益」及「台鐵永續經營」視為核心價值。（編輯：陳政偉）1120315