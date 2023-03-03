台鐵4/26大改點 EMU3000特仕車5列次試辦自由座

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台鐵4月26日起調整列車時刻，並投入5車次EMU3000型特仕車（圖）替駛原PP自強號，參考台灣高鐵作法，試辦自由座，票價為自強號95折。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）台鐵今晚宣布，4月26日起調整列車時刻，西線、東線及南迴線運能都將提高，並投入5車次EMU3000型特仕車替駛原PP自強號，參考台灣高鐵作法，試辦自由座，票價為自強號95折。

台鐵發布新聞稿，這次共調整386列次，整體自強號運能提升8.7%（西線7.6%、東線及南迴線9.8%），相關時刻自3月6日起可於台鐵官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢，3月8日起開放團體訂票、3月29日起開放一般旅客訂票。

台鐵為增加夜間軌道設施養護時間及提升PP推拉式自強號妥善率，投入EMU3000型特仕車（其中1車廂設有吧台並提供企業包車使用）替駛原PP車型，並參考台灣高鐵作法，試辦自由座。

EMU3000型特仕車將替駛的車次，包括：117次（基隆-潮州）、146次（潮州-七堵）、191次（七堵-潮州，改點後更名為133次）、192次（潮州-七堵，改點後更名為120次）、145次（七堵-潮州）、108次（潮州-七堵）。

台鐵說，為維服務水準，EMU3000型特仕車將指定6節自由座車廂（第4車到第9車），並以總量管制方式發售自由座乘車票避免擁擠，非當次車旅客、持電子票證及定期票旅客均不得搭乘，自由座票價以乘車區間自強號票價95折計算，開放於乘車前4日（含）預購，但僅限窗口及多功能自售機取票，不開放手機QR行動票證或超商及郵局取票。

台鐵這次改點增開、延駛列車情形如下：

一、西部幹線：增開EMU3000型自強號143次、110次，台北-高雄行駛時間3小時57分，行駛區間週一至週六為七堵到潮州，週日經北迴延長行駛至花蓮；增開普悠瑪列車131次、132次，台北-高雄行駛時間3小時40分；131次行駛區間為南港到潮州、132次為枋寮到南港。

二、原行駛南半環的377次（台中-台東）、378次（台東-台中）將延長行駛區間為七堵經南迴至台東，並更改車次為161次、168次。

三、原DMU柴聯自強號407（台東-樹林）、242次（樹林-花蓮）由EMU3000型自強號替駛，其中242次延長行駛至台東並更改車次為442次；原PP推拉式自強號編組的443次（新左營-樹林）、484次（彰化-台東）及南迴線302次（台東-新左營）、305次（新左營-台東）、310次（台東-新左營）改為普悠瑪列車行駛。

而原莒光號702次（台東-新左營）、707次（新左營-台東）改為EMU3000型行駛；原莒光號704次（台東-新左營）、713次（新左營-台東）及DMU柴聯自強號235次（花蓮-樹林）、224次（樹林-花蓮）改為EMU900型區間快車行駛。（編輯：陳政偉）1120303