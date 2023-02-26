基市府提台鐵109次加停南港 交通部將研議

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基隆市府今天公布民調，77%受訪市民支持平日上午尖峰時段，台鐵加開基隆到南港直達車，市府評估實際狀況後，已向交通部提出在現有109車次加停南港站，交通部將進一步研議。

基隆市政府交通處長王圳宏接受中央社記者電訪表示，台鐵現有109車次自強號，每日上午7時34分從基隆站發車，上午7時41分抵達八堵站，上午8時9分抵達台北站，終點停靠彰化站。

王圳宏指出，市府考量現階段請台鐵在平日上午尖峰時段加開直達車或許有困難，經市府評估後，在滿足通勤族需求和對台鐵衝擊最小情況下，已向交通部提出希望能在現有109車次加停南港站。

王圳宏說，基隆市長謝國樑昨天與交通部長王國材電話聯繫時，也提出109車次加停南港站，方便通勤族轉搭捷運等運具，王國材表達交通部會進一步研議。

基隆市政府今天發布新聞稿指出，謝國樑有感市民上班通勤時間長，上任後曾從基隆站搭乘台鐵區間車前往南港站，並建請交通部台灣鐵路管理局於平日上午尖峰時段加開基隆到南港的直達車，以縮短市民通勤時間。

此外，市府委由聯合行銷公司，針對台鐵加開基隆、南港的直達車進行民調，有48.1%非常支持、29.3%還算支持，合計支持者占77.4%；另有17.6%不太支持、3.2%非常不支持，合計不支持者占20.8%。

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市府指出，通勤民眾期待增加直達車的時段，在可複選的情況下，以基隆站上午7時30分發車者最多占54%，7時發車者次之47.6%，8時發車者第3，有32.1%。從民調可見，市民對台鐵直達車有殷切需求和期待，呼籲台鐵正視民意，在對其他現行車次影響最小下，加開基隆至南港的直達車。

市府表示，這項民調調查期間為1月9日至11日晚間6時至10時，以電腦輔助電話訪問系統進行電話調查，採分層系統隨機抽樣方式，調查對象為基隆市中正區、信義區、中山區、安樂區及仁愛區18歲至65歲市民，有效樣本共1081份，119人拒訪。在95%信心水準下，正負誤差為3個百分點。（編輯：陳清芳）1120226