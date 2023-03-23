央行升息半碼 全年CPI估2.09%高於通膨警戒

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）中央銀行今天舉行理監事會議，考量台灣物價上漲壓力仍高，決議利率連5升，重貼現率將升至1.875%，創近8年新高紀錄。央行有別於過往溫和作風放鷹，讓市場人士相當意外。

央行指出，近年國內物價漲幅持續攀高，恐形成較高的通膨預期，為了抑制國內通膨預期心理，理事會認為續調升政策利率，有助達成促進物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展的政策目標。

央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.75%、2.125%及4%調整為1.875%、2.25%及4.125%，自3月24日起實施。

展望今年經濟情勢，央行預期上半年受出口與投資疲弱影響，經濟成長低緩；下半年投資動能仍緩，但隨著全球產業供應鏈庫存去化，出口動能漸漸回升，加上民間消費穩健成長，以及政府推動疫後經濟韌性及全民共享經濟成果措施，有助支撐內需，下半年經濟成長可望回溫。

央行下修2023年經濟成長率預測值為2.21%，雖然低於去年的2.45%，但仍順利「保2」。

不過通膨壓力仍未平息，央行指出，疫後生活正常化，娛樂服務價格攀高，加上近來全球爆發禽流感疫情，推升國內食物類價格，且電價大幅調升，央行因而上修今年CPI及核心CPI年增率預測值，同為2.09%，續高於2%的通膨警戒線。

央行表示，國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，均可能影響國內通膨發展。（編輯：林淑媛）1120323