2月CPI年增2.43%漲幅回落 重要民生物資仍破5%

（中央社記者潘姿羽台北7日電）儘管春節因素淡化，主計總處今天公布2月消費者物價指數（CPI）年增率為2.43%，續處偏高水準。主計總處官員坦言，外食費、房租、娛樂服務等價格具有僵固性，使得短期物價難降，漲幅仍高。

主計總處今天公布最新物價概況，由於農曆春節連假帶來的暫時性漲價因素消退，2月

CPI

CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉

漲幅回落至2.43%，較1月的3.05%大幅下降，不過1、2月CPI平均漲幅仍達2.74%。



觀察2月CPI七大類變動，食物類大漲4.29%，其中蛋類受供給減少及飼養成本提高影響，漲了11.08%，肉類也因飼養成本提高，價格上漲5.13%，外食費則漲3.85%。



居住類受到房租上漲等影響，年增2.45%；教養娛樂類則漲2.11%，主因是防疫管制措施放寬，休閒娛樂消費需求增加，使得娛樂服務費上漲5.23%所致。



主計總處綜合統計處專門委員曹志弘坦言，國際原物料價格下滑，減輕輸入性通膨的壓力，2月油料費也轉呈下跌，但房租、外食費上漲推動CPI漲幅，加上防疫管制放寬，國人休閒娛樂需求增加，墊高相關服務價格。



曹志弘進一步指出，上述服務類價格具有僵固性，不像油料費可以馬上下跌，導致近期物價漲幅偏高。



此外，2月17項重要民生物資CPI平均上漲5.54%，漲幅較1月收斂，但還是在相當高的水準，使得民眾對物價上漲感受深刻。



主計總處同步公布2月CPI的368個查價項目群中，價格上漲較顯著者，番茄大漲37.92%、國外旅遊團費漲28.27%、高麗菜漲22.77%、鮭魚漲20.28%、沙拉油及調理油漲17.35%、雞蛋也漲了11.00%。



綜觀物價走勢，曹志弘分析，主要國家央行採行緊縮貨幣政策，抑制消費與投資動能，國際景氣持續降溫，有利於國際農工原物料價格回穩；今年2月台灣的生產者物價指數及進口物價指數漲幅均連續5個月縮小，顯示國內輸入性通膨壓力逐漸減輕。



曹志弘指出，去年2月底爆發俄烏戰爭，原物料價格飆漲，使得台灣CPI漲幅自3月起一連5個月突破3%：由於基期墊高，今年3月之後，物價漲幅應會趨緩。



不過，根據主計總處預測，今年第2、3、4季CPI仍落在2%上下的偏高水準。曹志弘分析，除了今年1、2月外食費漲勢有擴大跡象，後續房租是否還會有第二波漲租，以及娛樂服務需求升溫的影響，均必須密切關注。（編輯：林淑媛）1120307