了解高齡家庭物價壓力 主計總處將試編老年CPI

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（中央社記者蘇思云台北27日電）國發會推估，台灣將在2025年進入「超高齡社會」。主計總處表示，規劃試編老年CPI，試編結果今年內提到國民所得統計評審會討論，如果評估可行且經評審會審議通過，將適時對外發布。

根據內政部數據，台灣今年1月65歲以上人口達到410.7萬人，占人口總數17.62%。國發會發布最新人口推估，台灣在2025年進入超高齡社會，即老年人口占總人口比例超過20%。

老年家庭消費結構可能跟一般家庭不同，面對物價壓力也有差異，主計總處因此著手試編高齡家庭消費者物價指數（老年CPI）。

主計總處今天指出，台灣1996年起有幾年曾經試編、公布過老年CPI，但當時發現跟一般消費者物價指數（CPI）差異性很小，參考價值較低，後來沒有繼續編製。

不過，高齡家庭如何定義確實還需要討論與釐清，主計總處指出，相關定義是整個家庭都是高齡者，還是經濟戶長65歲以上者視為高齡家庭，還是有一位高齡者就納入，都還需要討論。

另外，家庭支出上，購買食物可能是多人一起分食，要如何衡量高齡者開支狀況，實務計算上也需要討論。

主計總處說明，老年CPI可能在醫療相關支出比重會比一般CPI來得高，目前美國、日本比較有相關經驗，國際上其他國家若有編製相關指標也都會參考。（編輯：潘羿菁）1120227