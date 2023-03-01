楊金龍：今年經濟成長可保2 不會陷入停滯性通膨

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）主計總處下修台灣今年經濟成長率預測值至2.12%，外界憂心台灣今年經濟將陷入2%保衛戰，中央銀行總裁楊金龍今天表示，他認為今年經濟成長率「保2」沒有問題，台灣也不會陷入停滯性通膨。

楊金龍今天赴立法院財委會進行業務報告，報告內容指出，台灣今年經濟應可溫和成長，消費者物價上漲率（CPI）可望降至約2%。

楊金龍表示，國內外機構對台灣經濟成長率預測值平均為2.2%，除非全球經濟成長不如預期、下行速度太快，進一步拖累台灣經濟表現，否則以目前預測來看，台灣經濟成長率可以「保2」。

楊金龍補充，主計總處2月發布的經濟預測估台灣今年經濟成長率為2.12%，根據主計長朱澤民說法，攸關全民發現金的疫後特別條例已經於立法院三讀，如果特別預算順利通過，有助刺激消費，拉抬經濟成長動能，粗估可讓今年經濟成長率接近2.5%；他認同特別預算可拉抬經濟表現，讓今年經濟溫和成長。

立委指出，央行副總裁陳南光批評央行貨幣政策消極，恐致台灣陷入停滯性通膨陷阱；楊金龍表示，央行貨幣政策是由全體理事決定，他認為貨幣政策「合適」而不消極。

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楊金龍解釋，停滯性通膨意思是通膨持續上升，經濟則下行甚至負成長，但台灣去年經濟持續成長，今年也是如此，綜合經濟成長與通膨表現來看，外界一般看法都不認為台灣會陷入停滯性通膨，他也認為應該不會。

台灣經濟成長放緩，通膨壓力尚存，立委關注台灣央行的貨幣政策如何拿捏，楊金龍表示，除了看主要經濟體貨幣政策動向、大宗物資價格變化，地緣政治、極端氣候等因素也都會考慮，央行3月會對於今年經濟成長率、通膨進行修正，並以此作為是否升息的依據；但他也提醒「通膨壓力還是存在的」。（編輯：張均懋）1120301