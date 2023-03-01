調查：英食物價格通膨飆升 創歷史新高

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（中央社倫敦28日綜合外電報導）今天公布的一項調查顯示，英國食物價格通膨已飆升至歷史新高水準，值此之際，英國人正遭逢生活成本危機。

資料供應商凱度公司（Kantar）在追蹤逾7萬5000種產品價格後表示，截至2月19日的4週，相關產品價格成本比上年同期上揚17.1%。

這是凱度自2008年展開調查以來的最高漲幅紀錄。

這項研究並指出，繼能源價格飆升之後，雜貨價格通膨成為英國人的第2大財務問題。

凱度1月調查近1萬名消費者，發現有1/4家庭發生「財務困難」，而1年前同期比例是1/5。

消費者壓力團體Which?的政策與宣傳主管康加（Rocio Concha）說：「這些最新數據令人深感擔憂…一些家庭已不吃肉類以勉強維持生計。」

英國網路超市奧凱多（Ocado）表示，由於物價上漲影響銷售業績，去年淨損加倍。奧凱多也受到物價飆漲拖累，今天收盤股價大跌12.2%。

由於俄羅斯入侵烏克蘭導致能源與食品價格飆升，去年全球通膨達到數十年來最高水準。

英國消費者物價指數（CPI）去年10月年率攀達11.1%的高峰，今年1月下降至10.1%。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1120301