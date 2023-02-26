葡萄牙房租大幅上漲 數千人示威抗議高通膨害生計

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（中央社里斯本25日綜合外電報導）高通膨使得人們更難維持生計之際，數千名葡萄牙民眾今天走上里斯本街頭，要求改善生活條件。

路透社報導，葡萄牙是西歐最貧窮的國家之一，政府數據顯示，去年有超過50%的工人每月收入在1000歐元（約新台幣3萬2000元）之下。每月最低工資是760歐元。

葡萄牙房價去年上漲18.7%成為30年來最大漲幅，租金也大幅上漲，部分原因是投機炒作，把房地產進一步推向泡沫化。

根據保險經紀公司CIA Landlords研究，低工資和高租金讓里斯本成為世界最不適合居住城市排名第3名。葡萄牙8.3%的通貨膨脹率更加劇這個問題。

在「公平生活」（Fair Life）運動發起的這項抗議活動中，26歲的程式設計師大衛（Vitor David）說，他希望有一天能搬回里斯本，但由於當地租金太貴，他不得不住在更遠的地方。

最近從大學畢業、但仍處於失業狀態的賴斯（Jose Reis）說：「我們聚集在這裡是為了表達我們的心聲。」

「公平生活」運動是由生活在里斯本較貧窮郊區的人發起，他們說，那些在通貨膨脹飆升之前已經是最脆弱的人，在持續的生活成本危機中受到的打擊最大。

他們要求更多工資、對必需品價格設上限、以及政府出手打房。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120226