大宗物資降稅再延至6月底 財部估3個月稅損近97億

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（中央社記者張璦台北24日電）穩定物價，財政部今天宣布，進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅，汽、柴油與水泥減徵貨物稅，以及牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率調降，延長實施至6月30日止，粗估降稅利益新台幣96.93億元。

財政部今天表示，去年下半年起，國際黃豆、小麥、玉米等進口價格自高檔逐步回跌，但相關進口物資價格仍相對偏高，加上俄烏戰爭僵持、中國經濟復甦可能造成通膨再現等物價波動變數，進口原物料價格仍有上漲風險。

為持續紓緩大宗物資價格偏高壓力，減輕國內廠商營運成本負擔，確保民生經濟穩定，行政院副院長鄭文燦聽取相關部會評估意見後，16日在行政院穩定物價小組會議指示延長降稅措施3個月，行政院依法在22日核定公告，自民國112年4月1日起至6月30日止，延續免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅。

進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅部分，財政部估計，4月起至6月底稅損落在16.26億元。

同時，行政院核定，自4月1日起至同年6月30日止，繼續機動調降汽油、柴油與卜特蘭一型水泥3項貨物稅應徵稅額。

汽油由每公升徵收6.83元調降至4.83元，降幅29.3%，柴油由每公升徵收3.99元調降至2.49元，降幅37.6%，卜特蘭一型水泥由每公噸320元調降至160元，降幅50%；調降貨物稅措施延長3個月估計稅損約76.47億元。

機動調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率，也持續實施，牛肉由每公斤10元調降為5元、烘焙用奶粉由10%調降至5%、奶油由5%調降至2.5%；無水奶油由8%調降至4%、降幅均為50%，另小麥由6.5%調降至免稅、降幅100%；3個月稅收損失估4.2億元。

財政部提醒，配合這次降稅措施的實施期間，國產汽油、柴油及水泥適用期間，依貨物稅條例規定，以出廠日為準；其他進口貨物適用期間的認定，依關稅法施行細則規定，進口貨物以其運輸工具進口日為準，依規所稱運輸工具進口日，海運貨物是以船舶抵達台灣港口向海關遞送進口艙單之日；空運貨物以飛機抵達台灣機場向海關遞送進口艙單之日，為適用準據。（編輯：潘羿菁）1120224